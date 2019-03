A Bruxelles, 3000 manifestants commémorent le soulèvement du Tibet il y a 60 ans

Beaucoup de monde ce matin à Dharamsala, en inde, où se trouve le temple du Dalaï-Lama. Beaucoup de monde pour se souvenir du soulèvement avorté des Tibétains contre le régime chinois, à Lhassa au Tibet. Une tentative de soulèvement qui avait poussé le Dalaï-Lama à l’exil. C’était il y a tout juste 60 ans.

Chez nous aussi, on se souvient de ce moment. 3000 personnes se sont réunies dans les rues de Bruxelles. Vincent Mettens, l’organisateur de cette manifestation rappelle le contexte: "Ce 10 mars commémore le soulèvement de Lhassa suivi par le départ du Dalaï-Lama à l’étranger. Les revendications de cette manifestation sont de demander le respect des droits fondamentaux des Tibétains. A la fois civils, politiques et religieux. Et d’instaurer un dialogue politique entre les représentants du gouvernement chinois d’une part et les représentants du Dalaï-Lama d’autre part. Pour avoir une solution à long terme."

Les participants viennent du monde entier assure l’organisateur. « Ce sont principalement des Tibétains qui vivent en exil depuis assez longtemps et qui se rassemblent à Bruxelles pour faire entendre leur voix."