A Brunehaut, les derniers témoins du Service du Travail Obligatoire mis à l'honneur par un collectionneur de récits

Certains collectionnent les objets, Fabien Lemaire lui se décrit comme un collectionneur de souvenirs. Passionné depuis toujours par l'histoire de la Seconde guerre mondiale, cet imprimeur de Lesdain s'est lancé depuis sept ans dans la rédaction d'un livre consacré au STO, le Service du Travail Obligatoire, ce système mis en place par l'occupant allemand à partir de 1942. Jusqu'à la fin de la guerre , dans tous les pays sous occupation nazie, des hommes ont été contraints d'aller travailler en Allemagne dans des fermes ou des usines, pour remplacer la main-d’œuvre allemande mobilisée. Pour Fabien Lemaire, ces déportés sont les oubliés de l'histoire. "Il a fallu attendre la moitié des années cinquante pour qu'ils obtiennent une reconnaissance, ils étaient mal vus parce qu'ils avaient travaillé pour les Allemands, contraints et forcés bien sûr mais ils avaient travaillé pour l'ennemi. En réalité c'est ridicule puisque toute l'économie des pays occupés étaient au service de l'Allemagne". Depuis plus de sept ans, Fabien Lemaire recueille les témoignages d'anciens déportés de sa région. Des hommes très âgés, certains sont d'ailleurs décédés aujourd'hui. La plupart ont parlé à visage découvert, d'autres préfèrent garder l'anonymat. Tous ces récits de vie, cet imprimeur les a consignés dans un livre qu'il a lui-même publié: "Les maudits du STO au coeur du Troisième Reich". Il ne s'agit pas d'un travail d'historien mais d'un travail personnel, une volonté de préserver les témoignages. Et c'est bien l'intérêt de la démarche, entendre la parole des derniers témoins vivants de cette époque.

Georges Leroy: "on m'a volé ma jeunesse" Georges a gardé son "contrat" de travail obligatoire - © RTBF Parmi eux, Georges Leroy, 98 ans. Il avait 20 ans quand la guerre a éclaté, 22 quand il a été appelé pour partir travailler en Allemagne. L'occupant l'envoie en Prusse orientale à Königsberg (aujourd'hui la ville russe de Kaliningrad). Les conditions de travail sont rudes, la nourriture sommaire mais c'est surtout la fin de la guerre qui devient un enfer pour le jeune homme qu'il était: "j'ai passé l'hiver 44-45 dans une forêt, mon lit c'était la terre, à moins 20 degrés. Quand je suis rentré, je n'étais plus capable de soulever un seau, je n'avais que la peau sur les os". Malgré cela, Georges sera immédiatement envoyé au service militaire, il retournera un an... en Allemagne. Le manque de reconnaissance révolte encore Georges aujourd'hui: "nous sommes les oubliés". A 98 ans, il repense beaucoup à cette période de sa vie "ça tourne comme un film... on m'a volé ma jeunesse".

Jean Lechantre, un combat pour la reconnaissance des déportés Parmi les autres témoins toujours présents, Jean Lechantre, 96 ans. Son expérience est très différente de celle de Georges Leroy, tout en présentant de nombreux points communs. Lui aussi s'est soumis au STO pour éviter les représailles contre des membres de sa famille. Lui aussi a travaillé en usine. Mais dans une autre région. Il se trouvait à Dortmund, dans une zone soumise à de nombreux bombardements. Il n'avait que 18 ans. Il raconte: "quand les bombardements arrivaient, les gens se cachaient dans des caves, tous les débris tombaient et ils étaient étouffés. Et c'est nous qui allions chercher les moribonds. j'en ai vu vous savez"... Pour jean aussi, le retour va être compliqué. "Nous n'étions pas bien vus parce que nous avions travaillé pour les Allemands, nous nous sommes heurtés aux prisonniers de guerre, c'est à dire aux militaires". Jean Lechantre s'est battu pour la reconnaissance des anciens du STO. Il a présidé l'antenne locale de la "Fédération nationale des travailleurs déportés et réfractaires". "Les maudits du STO au coeur du Troisième Reich - Editions Fabien Lemaire Fabien Lemaire donnera une conférence ce jeudi 3 mai à Rumes, à 20h30, au Foyer Notre-Dame.