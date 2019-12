À Binche, Dorothée provoque l'effet "nœud papillon" sur mesure, en liège ou en tissu

Il s’accroche au cou et fait son petit effet "papillon". Le nœud pap' revient à la mode. Un accessoire tendance qui fait fureur depuis quelques années, y compris pour les femmes. A Binche, Dorothée Blairon a décidé de se lancer dans la confection de ces nœuds papillons de manière totalement artisanale. Elle a ouvert sa boutique en plein centre de Binche : "Je fais tout de A à Z. Je coupe le tissu, j’achète, j’imprime le tissu et je le couds surtout". Il lui faut à peu près une heure pour réaliser "à la main" un nœud papillon.

Sur-mesure

Dorothée Blairon vit aujourd’hui de sa passion. Infographiste de formation, elle pratique ce métier d’artisan depuis peu : "Mon papa était maître tailleur. J’ai toujours été baigné par les machines à coudre de mon papa. Lui s’occupait du costume et donc, moi, j’ai choisi l’accessoire, le nœud papillon".

Mais pas n’importe lequel. Pour réinventer le nœud papillon, Dorothée mise sur le sur-mesure et le personnalisable. Elle recommande chaleureusement à ses clients de venir avec leurs idées et de farfouiller dans les 300 tissus proposés. Avec une spécialité, le nœud papillon en liège : "On a trois modèles de nœuds particuliers, mais avec quatre types de liège différents. On a des formes plus simples, des formes plus pointues, mais l’idée, c’est de se donner la possibilité de personnaliser".