A Baillonville on teste les marquages routiers du futur

Des centaines de lignes se succèdent sur la N63 entre Marche-en-Famenne et Baillonville, à quelques encablures de la prison. L’automobiliste qui empreinte cette nationale peut s’interroger sur le but de ces marquages inhabituels ? Ce sont des tests. On se trouve sur le site national de tests de marquages routiers. Avant d’être utilisés sur les nationales et les autoroutes de Belgique, les produits de marquages doivent être homologués. Pour décrocher le précieux sésame, il faut réussir les tests de "Baillonville".

Ici chaque année, les fabricants de produits viennent réaliser de nouveaux marquages. Ceux-ci sont évalués sur quatre critères : la visibilité de jour, la visibilité de nuit, la couleur et la rugosité. Ces critères sont évalués au moment de la pose du produit, après 1 an et après 2 ans. S’ils sont toujours conformes après deux ans, ils recevront leur homologation et rejoindront la liste de la septantaine de produits autorisés sur nos routes nationales.