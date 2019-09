A Ath, les nouveaux ensembles immobiliers devront réserver 1 logement sur 10 au social

Se loger, à prix abordable, un vrai casse-tête pour beaucoup de familles. A Ath, la Ville vient d’adopter une "Charte de la mixité sociale et urbaine" qui impose désormais aux promoteurs immobiliers de réserver 10% des nouveaux logements à la location à revenus modérés. Cette nouvelle disposition concerne les ensembles de 6 logements au moins. D’autres villes et communes appliquent déjà cette mesure, elle est généralement intégrée dans ce que l’on appelle "les charges urbanistiques", ces conditions imposées aux investisseurs immobiliers pour compenser l’impact d’une nouvelle construction sur la collectivité.

Communes et investisseurs doivent y trouver leur compte

Cette nouvelle contrainte va offrir aux personnes à revenus modestes un accès plus aisé aux logements mais cela ne risque-t-il pas de faire reculer les investisseurs. Pierre-Alain Franck, administrateur permanent de l’Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI) estime que le risque existe si "les communes sont trop gourmandes". Par exemple, si le promoteur doit céder au logement social 10% de ce qu’il construit, il devra forcément répercuter le coût sur le prix des logements mis en vente privée. Avec une formule de location en AIS comme celle qu’Ath veut privilégier, il est déjà plus facile de trouver un équilibre d’intérêts. Pour l’instant, il n’existe aucune légale pour ces dispositions. Certaines villes et communes les pratiquent depuis longtemps, avec des formules différentes, c’est le cas de Namur, Herstal et Tubize par exemple. Le nouveau gouvernement a également prévu de se pencher sur ces projets mixtes privé/social afin d’y apporter un cadre légal et financier.