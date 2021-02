A 17 ans, Jules est le premier adolescent à se voir confier un chien guide

Chaque année, une quinzaine de chiens guides sont formés et confiés à une personne aveugle ou malvoyante. Jusqu’ici, ils étaient exclusivement destinés à un public adulte mais une expérience pilote est en cours avec un adolescent de 17 ans. Jules habite dans le petit village de Thy-le-Bauduin (Florennes). Cela fait maintenant deux mois qu’il partage son quotidien avec Imagine, un croisé Labrador Golden Retriever.

Cette chienne guide le suit partout et bientôt à l’université ou Jules veut étudier l’histoire. Il pourra compter sur son aide précieuse pour être beaucoup plus autonome : " Si je dois utiliser ma canne, c’est assez fatiguant même épuisant. Il faudra juste apprendre à Imagine les trajets entre mon kot et les auditoires ou encore vers les magasins. Ça va clairement me faciliter la vie ! "

Imagine a été dressée durant deux ans et son apprentissage se poursuit encore chaque jour. Elle connaît une quarantaine de consignes et est par exemple capable d’indiquer à son maître une place libre dans un bus ou de le prévenir en cas de danger.