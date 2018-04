9000 électeurs à UMons pour élire le nouveau recteur

Une semaine électorale démarre ce 23 avril à l'UMons. Lundi et mardi, 7300 étudiants et 1400 membres du personnel sont appelés à voter. Un vote électronique pour désigner non seulement le nouveau recteur mais l'ensemble de l'équipe rectorale. Un seul candidat brigue le poste de recteur, il s'agit du Professeur Philippe Dubois, enseignant et chercheur au sein de l'université montoise. Ce chimiste de haut vol a un CV impressionnant. Spécialiste des bio-plastiques, il est directeur scientifique du centre de recherche Materia Nova. En 2015, il a reçu le prix prestigieux FRS-FNRS pour ses recherches dans le domaine de la chimie verte. Philippe Dubois a fait connaitre très tôt son intention de briguer le poste de recteur. Aucun concurrent ne s'est manifesté. Pour être désigné, le Professeur Dubois doit remporter au moins 50% des suffrages. Les votes sont pondérés, ce sont les voix du corps enseignant qui pèsent le plus lourd (65%). On connaitra jeudi après-midi le résultat de ces élections universitaires.