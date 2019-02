800 places pour les vélos dans la nouvelle station Bourse-Grand-Place

Après deux petites années de travaux, la station Bourse-Grand-Place a officiellement été inaugurée ce jeudi. Plus confortable pour les voyageurs, plus facilement accessible, mieux sécurisée, mieux éclairée, la station a été entièrement rénovée.

Nouvel atout de cette station : son parking vélo. Il dispose de 194 places en accès libre et propose 610 places sécurisées pour les vélos classiques et 18 pour les vélos cargo. Le parking vélo se trouve au niveau -1 de la station, il est accessible via les escaliers équipés de goulottes ou via l’ascenseur donnant sur le boulevard Anspach. Un nouveau Point-Vélo verra aussi prochainement le jour dans la station. Ce sera le cinquième à Bruxelles

La fresque de Paul Delvaux restaurée et les autres éléments artistiques de la station - © Tous droits réservés

Station artistique

La nouvelle station fait aussi la part belle à l’art. Avec de nouvelles œuvres qui se rajoutent à celles de Pol Bury et de Paul Delvaux, déjà présentes dans la station avant la rénovation. On peut ainsi admirer des portraits de pionniers du vélo et de la course cycliste réalisés par la photographe An Van Gijsegem.

Et puis dans une partie de la mezzanine, 500 mètres carrés sont dédiés à un nouvel espace artistique pour les jeunes talents dénommé Qartier. C’est l’association Zinnema qui a été choisie pour occuper et animer les lieux pendant trois ans.