8 heures de débats, des piques, une évacuation... le conseil communal de rentrée a été chahuté à Namur

Le conseil communal a duré presque 8 heures ! De 18h00 à 1h40 du matin pour être précis. Le menu était copieux : 150 points à l'ordre du jour. Trop copieux ? "Oui !", pour Eliane Tillieux, la cheffe de groupe PS dans l'opposition, c'est tout simplement "inadmissible".

"C'est assez inacceptable d'avoir un ordre du jour aussi important, au moment de la rentrée. Recevoir une semaine avant les dossiers alors que les pages se comptent par milliers… C'est inadmissible car nous n'avons pas la capacité – en termes de moyens – d'examiner avec un esprit critique l'ensemble des dossiers (…) Qui plus est, on arrive ici à quasiment 8 heures de conseil… C'est vraiment très difficile !"

Pour le bourgmestre Maxime Prévot, il était par contre compliqué de faire autrement. "Traditionnellement, le conseil communal de rentrée en septembre est souvent fort chargé puisqu'il n'y a pas de séance de conseil en juillet et août. Vous y ajoutez le fait que c'est la première année de la législature… C'est aussi à ce moment-ci que l'ensemble des règlements "taxes et redevances" est soumis au conseil. Et ici, il y avait plus d'une septantaine de points, rien que pour ces questions-là. L'objectif évidemment est de les voter une fois, pour toute la législature, et que ça ne revienne plus après."

Quant aux critiques sur la durée - interminable - du conseil et les difficultés s'y rapportant, le bourgmestre y répond, non sans une petite pointe d'ironie : "Rester attentif à 1h00 du matin ? Mais nous en avons le devoir ! Pour ma part, je fais aussi de très nombreuses heures par jour… Et en général, je parviens à rester attentif sur ce que je fais…"