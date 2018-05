8% des Belges n'ont pas accès à l'Internet à haut débit: des solutions en test à Frasnes

Internet qui rame...voire pas d'internet du tout. A Frasnes-Lez-Anvaing, beaucoup de foyers ou d'entreprises sont encore dans le cas. C'est le problème des "zones blanches". Des zones dans lesquelles moins de 60% des habitants n'ont pas de connexion rapide. Une palette de solutions technologiques sont en test, à Frasnes. Elles pourraient s'exporter, ensuite, dans d'autres communes voire à l'étranger.

Frasnes-Lez-Anvaing: des solutions aux problèmes de couverture internet - © Charlotte Legrand A Frasnes-Lez-Anvaing, en matière de couverture internet, on revient de loin. "De très loin même", s'exclame Jean-Luc Crucke, ministre wallon et bourgmestre empêché de la commune (MR)."En 2014, le taux de couverture était de moins de 40%. Un citoyen sur 2 ne disposait pas des services du net, c'est impensable!" A l'époque, tous les opérateurs contactés se montrent réticents. Trop cher, pas rentable, d'équiper une commune aussi vaste (11 000 ha) et reculée. Finalement, Proximus accepte de relever le défi, et mise sur toute une palette de solutions technologiques.

Renaud Tilmans et le boîtier Tessares - © Charlotte Legrand "On va tester des solutions par faisceaux hertziens", explique Renaud Tilmans, Chief Customer Officer chez Proximus. "Il y a également la solution aérienne, c'est à dire réutiliser les poteaux d’électricité, pour y mettre de la fibre aérienne. S'ajoute à cela la technologie Tessares, qui combine la bande passante du réseau fixe et du réseau mobile. C'est une première mondiale. Le logiciel se met dans le modem du client et booste l'internet dans les zones isolées". Une technologie made in Wallonie, puisqu'il s'agit d'une solution développée par une spin-off de l'UCL. "On peut parler de success story. La solution est commercialisée en Belgique, en Lituanie, aux Pays-Bas..." Des contacts sont également en cours avec des pays africains. " On a vraiment l’ambition de faire croitre cette société, c’est pour ca qu’on a fait une levée de fonds avec la SIRW, avec VIVES, Proximus il y a deux mois. On a réinjecté 3 millions d’euros pour la faire croitre au niveau européen".

Alexander De Croo (VLD) - © Charlotte Legrand La commune de Frasnes-Lez-Anvaing prend les allures de laboratoire des télécoms, et cela réjouit le ministre fédéral Alexander De Croo (VLD). "Quand j’ai commencé en tant que ministre des télécoms, fin 2014, il y avait 39 communes avec très faible couverture internet. Frasnes-lez-Anvaing est un bel exemple de commune où on a fait des progrès énormes. En 2-3 ans on a pu créer des circonstances dans lesquelles les investissements se font. Ça montre aussi qu’il y a des modèles qui fonctionnent, et je suis convaincu que pour les 16 zones blanches qui restent, nous allons progresser dans les années à venir. Il faut se battre pour ça. L'accès à l'internet est une condition de base, pratiquement un droit auquel tout le monde doit avoir accès". Question de confort pour les particuliers, question d'efficacité aussi, pour les entreprises..."Une entreprise vient de s’installer à Frasnes, raconte Jean-Luc Crucke. Elle va construire 200 bureaux. Sa première demande, et la seule demande, c'est de savoir si elle aura une connexion parfaite. Et c’est le cas. On a pu dire oui, donc elle investit. 200 bureaux, ce sont des emplois à la clé, c’est bon pour tout le monde".

Jean-Luc Crucke (MR) - © Charlotte Legrand Reste la question du coût. Question tabou, du côté de Proximus. "Nous sommes une société cotée en bourse, nous ne pouvons pas divulguer ce genre d'informations financières", répond Renaud Tilmans. "Je peux juste dire que pour les opérateurs, équiper des zones très rurales, c'est une équation économique difficile, l'investissement est considérable". "Je vois tout de même que des opérateurs privés estiment que ce sont des investissements à faire, renchérit Alexander Decroo. "ils seront utilisés pendant 20 ou 30 ans. Et dans les années à venir, les connexions à haut débit seront utilisées 2 à 3 fois plus qu'aujourd'hui. Si on veut avoir des voitures qui se pilotent elles-mêmes, il faudra, partout une très bonne connexion internet. Pareil pour un tas d’applications. Donc sans internet de bonne qualité on pourrait louper le train du progrès dans les années à venir !"