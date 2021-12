8.000 tonnes de déchets électroniques recyclés à Charleroi chaque année. "Et la vague ne fait qu’arriver"

C’est clairement l’un des enjeux de notre société numérique et électronique, 8000 tonnes de déchets électroniques sont recyclés chaque année à Mont-sur-Marchienne. La société Comet Service récupère 20% des vieux objets que vous jetez dans les parcs à recyclage. Le résultat, ce sont 7 à 10 camions de déchets électroniques chaque jour. PC, aspirateur, jouets, lampes et câbles en tous genres. Des travailleurs sont alignés pour faire un premier tri. "On retire les câbles, les condensateurs et tout ce qui est polluant", explique un ouvrier. "Le micro-onde là, il va dans un bac à part parce qu’il contient des condensateurs qu’il faut enlever avant le recyclage."

Et ces déchets, ce sont ceux produits par la société d’hier. Pour Pierre-François Bareel, administrateur délégué de Comet Service, la vague liée à notre mode de vie ne fait qu’arriver. "On a de plus en plus de déchets complexes, de circuits imprimés, de terres rares. C’est lié à notre façon d’utiliser des objets portatifs, des batteries, des piles. Prenez al voiture qui devient maintenant une source de déchets électroniques. Tout ça doit être démantelé et envoyé vers les bonnes filières de recyclage."

Même les terres rares dans les trottinettes électriques

Ici aussi, plusieurs centaines de ces fameuses trottinettes électroniques en location sont aussi démontées et envoyées au recyclage chaque année. De Paris à Amsterdam, les trottinettes usagées sont recyclées à Charleroi. "On va essayer de tout récupérer dans la trottinette et on y parvient à 97%. Notamment les terres rares utilisées dans les aimants du moteur. On est capable de les extraire et en faire de la poudre qui est revendue aux entreprises à travers le monde."

La filière de recyclage de Comet Service permettra aussi à terme de soutenir le futur centre de démantèlement des avions annoncé à Charleroi en 2025.