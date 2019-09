75 ans de la libération : les Nivellois redécouvrent l'abri antiaérien

Nivelles a été libérée le 5 septembre 1944. Ce jeudi, à l’occasion des commémorations, le public a pu découvrir un des abris antiaériens de la ville. Nivelles a été bombardée au début de la guerre, en 1940. Stratégiquement positionnée sur les réseaux ferroviaire et routier, elle s’était déjà dotée de plusieurs dispositifs pour protéger ses habitants des attaques aériennes. "Dès 1939, les autorités communales avaient décidé de prendre des mesures, raconte Joël Féry, président de l’asbl "Du côté des Champs". Entre octobre et novembre, ont été construits près de 300 mètres de tranchée, capables d’accueillir 900 personnes. Après le bombardement, on a commencé à aménager des caves, dans les écoles surtout. Ce qui a permis d’atteindre la capacité de 2000 personnes".

Trois abris à Nivelles

La ville a également aménagé trois abris antiaériens, dont un sous la Grand-Place, en 1943 : un long boyau de béton armé destiné à abriter près de 250 personnes en cas d’attaque aérienne. "Cet abri a vraiment servi lors des bombardements alliés de 1944 vu qu’on était sous l’occupation, précise l’historien local. Des gens que j’ai eu l’occasion de rencontrer se souviennent s’y être réfugiés. Ils étaient élèves et se trouvaient sur la rue et les Allemands les ont fait descendre dans l’abri". Mais la plupart des Nivellois se sont abrités lors des attaques dans la cave de la maison familiale ou celle des voisins. C’est le cas d’Anne, 81 ans : "Nous habitions le haut de la ville et on se cachait dans la cave, où nous avions nos lits mon frère et moi sous l’escalier en béton". Cette Nivelloise ignorait d’ailleurs jusqu’il y a peu l’existence de cet abri sous la Grand-Place et l’a découvert avec curiosité.

Une ambiance qui ravive les souvenirs

Cet abri n’a d’ailleurs été remis au jour que très récemment : en 2010, lors des travaux de réaménagement de la Grand-Place. "Une pelleteuse est tombée sur ses murs relativement épais, vu qu’ils sont en béton armé. On s’est alors demandé ce qu’on allait en faire", explique le bourgmestre Pierre Huart. La ville a finalement choisi de ne pas reboucher ce précieux témoignage de l’occupation et de le rénover pour l’ouvrir au public et aux écoles lors de visites guidées. Des panneaux didactiques y ont été apposés et une bande-son recrée l’ambiance particulière qui régnait dans ce refuge : sirène d’alerte et bruit assourdi des avions et des bombardements. Des sons qui réveillent des souvenirs chez les aînés et qui permettent aux plus jeunes de mieux comprendre comment les Nivellois ont vécu cette époque.

Il sera encore possible de visiter l’abri ces samedi et dimanche après-midi, à l’occasion des Journées du Patrimoine.