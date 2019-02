75.000 passagers attendus à Brussels Airport vendredi

Brussels Airport s'attend à ce que 75.000 passagers foulent le sol de ses terminaux vendredi 1er mars, veille du premier week-end des vacances de carnaval. Quelque 40.000 de ces passagers se présenteront à Zaventem pour décoller, vers une destination ensoleillée ou enneigée pour la plupart. L'aéroport annonce mardi que 648.000 voyageurs au total passeront par Zaventem pendant les "dix jours de vacances".

Parmi les destinations phares se trouve l'Espagne, qui reste le pays préféré des Belges au carnaval, selon Brussels Airport. Cette année, Genève, Berlin, Tenerife, Barcelone, Prague, Nice et Palma de Majorque sont les destinations plébiscitées pour les vols relativement courts. En ce qui concerne les vols long-courriers, New York, Tel Aviv, Dakar, Washington et Toronto verront de nombreux Belges pointer le bout de leur nez.

La grande affluence apporte quelques inconvénients, l'aéroport conseille donc aux passagers de réserver leur place de parking à l'avance ou de se faire déposer dans la zone "dépose-minute".

Ce sont 25,7 millions de voyageurs qui passent chaque année par l'aéroport de Zaventem.