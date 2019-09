75.000 étudiants utilisent le logiciel d'aide à la prise de notes Amanote

Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans les auditoires. Les outils informatiques permettent aux étudiants d’apprendre différemment. Exemple avec Amanote, un logiciel d’aide à la prise de notes. Il permet de surligner, dessiner ou encore annoter dans les cours en ligne sur son ordinateur. L’équipe pédagogique de l’Université de Namur met le logiciel à disposition des étudiants intéressés. Il serait un sur deux à y avoir recours.

Comment cela fonctionne-t-il ? "C’est très simple. Vous prenez votre syllabus sur votre ordinateur ou support de cours. Et vous allez au regard de chacune des pages, ouvrir une page blanche sur laquelle vous allez pouvoir mettre toutes les notes que vous souhaitez", explique Éric Willems pédagogue à l’UNamur. "Vous pouvez réaliser des liens avec des vidéos ou avec d’autres cours par exemple. Vous allez pouvoir faire tous les liens en regard avec votre page de syllabus. Et sur votre page de syllabus, vous allez toujours pouvoir mettre du fluo, des notes, encadrer ou encore entourer virtuellement. Vous allez ensuite pouvoir étudier votre contenu de cours avec ce que le professeur a prévu pour vous et avec ce que vous avez pris comme note".