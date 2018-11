70 policiers, les forces spéciales, des maîtres-chiens... une grosse opération de contrôle et de sécurisation à Namur

Les gros moyens ont été mobilisés à Namur pour une vaste opération de contrôle et de sécurisation dans le centre-ville. Plusieurs "quartiers chauds" ont été visés, comme celui de la gare, la rue Godefroid, la place de la Station mais aussi le parc Louise-Marie ou encore les quais de la Sambre.

L'objectif, c'était d'occuper le terrain, de contrôler les groupes de personnes qui se rassemblent souvent au même endroit et dont les habitants se plaignent régulièrement. Visés également par cette opération : le trafic de drogue, la consommation de stupéfiants et d'alcool.

Des résultats moins spectaculaires que les forces déployées...

Au total, 98 personnes ont été contrôlées, 7 ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire. 27 sanctions administratives ont également été délivrées pour des petites incivilités.

Cela dit, l'objectif poursuit par la police et le parquet de Namur était surtout d'être visible, de lutter contre le sentiment d'insécurité dans des quartiers chahutés de la capitale wallonne. Et si l'opération était spectaculaire ce mardi, on doit s'attendre à d'autres actions plus discrètes qui seront menées régulièrement dans le centre-ville et en périphérie.