66 pylônes électriques enlevés dans la région de Mons Borinage

Les opérations de démontage sont terminées, après un an et demi de travaux. Les pylônes étaient implantés sur 8 kilomètres de long, entre les villages de Ciply et de Pâturages. Ces infrastructures dataient de 1932. Elles étaient usées.

Depuis septembre 2017, Elia, le gestionnaire du réseau, démonte tout. Il s'agit de travaux spectaculaires, réclamant l'utilisation d'une grue téléscopique puis le découpage des pylônes par des ciseaux hydrauliques.

Que va-t-il se passer maintenant que la liaison aérienne est supprimée?

Elia est toujours en train de négocier avec les communes, pour le tracé d'une nouvelle ligne à haute tension. Il s'agira, très probabelement, d'une ligne souterraine.