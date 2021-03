64 projets citoyens soumis au vote des Namurois du 8 au 28 mars

En septembre, la ville de Namur avait lancé sur premier budget participatif. une somme de 330.000€ est mise à disposition des citoyens qui ont pu proposer leurs projets à condition de respecter l'une des trois thématiques : L'environnement, le cadre de vie ou la dimension sociale. Première constatation : Les Namurois ne manquent pas d'idées! "Nous avons reçu 79 dossiers," explique l'échevine de la participation citoyenne Patricia Grandchamps, "on ne s'attendait pas à un succès pareil. Après analyse technique par les services de la ville nous en avons retenus 64 qui seront soumis au vote des Namurois dès lundi".

Des projets classés en 3 catégories selon leur taille. "Pour pouvoir laisser leur chance à chacun, il y a une catégorie pour les petits projets, à partir de 500€ et puis on peut monter jusqu'à 150.000€. Cela va de l'achat de matériel pour organiser un repair café ou des projets plus ambitieux comme la fermeture d'une rue pour en faire un espace convivial".

Place désormais au vote des citoyens, sur la plateforme vote.budgetparticipatifnamur.be ou via un formulaire papier, à l'hôtel de ville ou dans les maisons de quartier. Il comptera pour 50%, le reste des avis sera rendu par un jury indépendant. "Sur base de critères objectifs il va évaluer les qualités des projets. Pour pouvoir donner un coup de pouce aux bons projets". Et éviter que ceux qui concernent des quartiers moins peuplés ne soient laissés de côté.