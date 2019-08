6000 jeunes bruxellois ont pu se former en entreprise depuis le lancement des stages First

Le taux de chômage des jeunes à Bruxelles ne cesse de diminuer mais reste élevé, avec 18% des moins de 25 ans sans travail. Pour remédier à cette situation, Actiris propose le programme "stage First" aux jeunes bruxellois peu qualifiés.

Helena Bernardo en fait partie. Cela fait presque six mois que la jeune femme de 22 ans est puéricultrice stagiaire dans la Crèche Midi 33 à Bruxelles. Elle est rémunérée entre 700 et 800 euros par mois. C'était une belle surprise quand la directrice de la crèche lui a proposé un CDI.

"C'est très compliqué de trouver du travail parce que les employeurs veulent souvent de l'expérience", raconte Helena. "Et nous, malheureusement, après les études, nous n'avons pas d'expérience à part les stages que nous faisons avec l'école. Mais ces stages ne sont pas considérés comme des expériences professionnelles. Je ne pensais donc pas trouver du travail aussi rapidement."

Helena n'est pas la seule a s'être vue proposé un contrat après son stage First. La directrice de la crèche, Isabelle Peinte, a déjà engagé deux autres stagiaires après avoir vu de quoi elles étaient capables. "Le stage First s'étale sur une période de deux fois trois mois . Cela permet de voir si, au bout de trois mois, cela 'matche' des deux côtés."

Pour pouvoir faire un stage First, certaines conditions sont à respecter : avoir moins de 30 ans, n’avoir aucune expérience professionnelle et avoir au maximum le certificat d’études secondaires. Depuis le lancement du programme il y a six ans, 6000 jeunes bruxellois ont déjà pu en profiter. Selon Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris, c'est une vraie réussite : "Deux tiers de ces jeunes ont trouvé un emploi, ce qui est beaucoup plus que les autres jeunes de cette catégorie."

Il ajoute que "ce qui marche bien, c'est qu'on peut mettre le pied à l'étrier d'un jeune qui sort du cercle vicieux de l'inexpérience. On sait que la première chose que demandent les employeurs à un jeune, c'est 'quelle est votre expérience ?'. Quand quelqu'un n'a jamais travaillé, c'est donc très difficile de passer cette première étape. C'est aussi une manière de lutter contre les discriminations à l'embauche puisque de nombreux jeunes inscrits chez nous sont d'origine étrangère. Leur donner une première expérience professionnelle, cela leur permet de démontrer leur motivation et leurs compétences."

Cette année, 1200 jeunes ont réussi a être placés dans une entreprise, sur 5000 éligibles. En cette période de rentrée, synonyme de recherche d’emploi, Actiris lance donc un appel et demande à chaque employeur de prendre au moins un jeune en stage.