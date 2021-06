60% des Namurois sont favorables à l'extension du piétonnier

C’est le résultat d’une enquête menée en février et mars auprès de 2000 personnes par les entreprises UPcity et Agora. 57% des personnes interrogées se déclarent favorables à l’extension du piétonnier, 22% défavorables et 20% sont encore indécis.

Les arguments en faveur du piétonnier sont notamment une meilleure sécurité pour les usagers, un centre-ville plus agréable et moins pollué, une vie de qualité pour les habitants. Les personnes favorables sont en moyenne plus jeunes, ne rechignent pas à marcher une dizaine de minutes en ville pour aller d’un point à une autre, fréquentent le centre pour les commerces, l’horeca, le travail, les études ou simplement pour se promener.

Les opposants à l’extension du piétonnier sont en moyenne plus âgés et, sans surprise, davantage dépendants de la voiture. Pour ces opposants, le piétonnier actuel est largement suffisant et la ville doit rester accessible en voiture, que ce soit pour les clients des commerces ou pour les habitants. Les commerçants qui ont répondu à l’enquête (74) se sont majoritairement prononcés contre l’extension du piétonnier.

Des résultats plus mitigés pour la zone 20 km/h

Pour la majorité dirigée par Maxime Prévot (cdH), cette enquête est un signal politique : "L’analyse objectivée et chiffrée de cette enquête, commente le bourgmestre, montre qu’il y a deux fois plus de personnes favorables à l’extension que de personnes défavorables. Je m’en réjouis puisque cela appuie notre intention d’aller vers une ville plus verte, plus conviviale, plus pacifiée. Même si nous n’avons pas encore à ce stade fixé l’ampleur de cette extension ni ses modalités."

Paradoxalement, l’enquête révèle un sentiment plus mitigé concernant le fonctionnement de la zone 20 kilomètres/heure instituée à Namur depuis plus d’un an. Un quart des personnes sondées ne s’en était même pas rendu compte. Et beaucoup d’autres estiment que cela n’a pas vraiment changé le comportement des automobilistes à l’intérieur de la corbeille.