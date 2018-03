6 gestes simples pour améliorer l'air dans les classes

Votre enfant revient de l'école en se plaignant de maux de tête? Il ne parvient plus à se concentrer pendant les contrôles? Et si c'était la qualité de l'air? Toutes les écoles wallonnes vont recevoir un guide de bonnes pratiques, pour une meilleure qualité de l'air. C'est une initiative du ministre wallon de l'environnement, Carlo Di Antonio (CDH). Une étude a été menée dans six écoles pilotes, grâce à la pose de capteurs en classe. L'école de Neufmaison (Saint-Ghislain) a participé.

Le capteur installé en classe - © Charlotte Legrand "Il est ici! En haut de l'armoire!" Les élèves de sixième primaire ont adopté de nouveaux réflexes. "On va à tour de rôle consulter le capteur. C'est facile, il y a des petites lumières dessus". A chaque lumière correspond un niveau de qualité de l'air. "Vert, c'est super. Bleu, moyen. Rouge, il y a urgence", résume un élève. Le capteur mesure la concentration en CO². "Au delà de 1200 ppm ce n'est pas bon, il faut réagir", complète Ethel Pinilla, l'institutrice. Que fait-on dans ce cas? "C'est tout simple: on aère", explique Jarod. Qui joint le geste à la parole, car avec tous ces journalistes, tous ces officiels, la qualité de l'air en classe a bien baissé. Le voyant est bleu: "pas top!"

Denis Vandeputte, directeur d'école à Saint-Ghislain - © Charlotte legrand Les données ont été collectées pendant un an. Et le directeur (Ndlr: de l'époque), Denis Vandeputte, a sursauté en recevant les résultats. "Tout à fait. Nous étions deux fois au-dessus des normes acceptées!" Pas étonnant qu'élèves et professeurs se sentent parfois mal dans la classe. "Des maux de tête...des difficultés à se concentrer", racontent les garçons. "Moi aussi", renchérit l'institutrice, "surtout que notre classe est toute proche de la cave, où il y a les chaudières, le mazout etc". Désormais, les nuisances ont diminué. "Je suis certaine que c'est grâce à l'aération", affirme Mme Pinilla. "C'est tout simple, en fait, comme contrôler la température à l'intérieur de la classe". Les élèves le savent, "c'est 22 degrés maximum. Au-delà, l'air n'est plus de bonne qualité". "Nous avons également revu nos méthodes de nettoyage et les produits utilisés", précise Denis Vandeputte. "Exit l'eau de Javel ou le Dethol par exemple..." La commune de Saint-Ghislain a mis sur pied des formations à l'attention des agents d'entretien.

Ouvrir la fenêtre: le conseil numéro 1! - © Charlotte Legrand 6 gestes simples Les écoles vont recevoir un questionnaire, pour évaluer les facteurs de risques présents dans leurs locaux. Un guide sera également distribué. Les enseignants, directeurs d'écoles, professionnels de la santé, services techniques...y trouveront un ensemble de conseils pour favoriser une bonne qualité de l'air. - Renouveler l'air 15 minutes deux à trois fois par jour ou 5 minutes après chaque leçon - Eviter d'aérer en pleine heure de pointe (pollution...) - Maintenir la température entre 18 et 22 degrés, l'humidité entre 40 et 60%. - Laver les sols à l'eau au moins une fois par semaine - Aspirer tous les jours - Dépoussiérer les étagères au moins une fois par mois

Frédéric Jourdain - © Charlotte Legrand Seulement dans nos écoles? Bien sûr que non! Si l'accent est mis cette fois sur les établissements scolaires, les pollutions intérieures envahissent tous nos espaces de vie. La société namuroise qui fournit les capteurs, Thingsplay, en installe d'ailleurs dans un grand nombre de bâtiments. "Les capteurs que nous avons achetés, nous les avons équipés de façon à récupérer les données et les envoyer sur un serveur central" explique Frédéric Jourdain. "Cela permet de visualiser les informations sous forme de graphique: température, humidité, CO²...Tout cela dans l'optique de faire une analyse à plus longue échelle".

Les écoles équipées de capteurs vont recevoir une tablette - © Charlotte Legrand Ont-ils noté des tendances récurrentes, des motifs d'inquiétude? "Dans beaucoup de services publics, administrations communales, écoles, on a des niveaux de CO² assez élevés. Non pas parce que les bâtiments sont exclusivement mal conçus, mais surtout parce qu'ils sont mal utilisés. Il y a une tendance depuis 10-15 ans de vouloir faire des économies d'énergie. on ferme les portes, les fenêtres et on ne fait plus attention à la ventilation. C'est une erreur, il faut changer ses réflexes!". Les taux sont souvent plus alarmants dans les petites salles, les salles de réunions, salles de profs. Les salles de gym restent également difficiles à ventiler correctement. "Dans les prochains mois/prochaines années, je pense qu'il faudra aussi approfondir le traitement des crèches, des milieux d'accueil de petite enfance. Nous avons déjà établi des contacts dans ce sens".