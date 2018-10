Six choses que vous ne saviez (peut-être) pas encore sur les communales en région bruxelloise

Aucun candidat bruxellois n’aura connu la situation embarrassante de n’obtenir aucune voix, ou, pire, une seule... Le dernier du classement s’appelle Bryan Derard . Sur la liste B.U.B à Saint-Gilles ce jeune étudiant a reçu 6 voix, et il n'en fait pas un drame. Comme il l’explique ce matin à nos confrères de La Capitale : "La campagne que j’ai faite n’en était pas une dans le sens où je me suis présenté pour soutenir une liste par solidarité pour mon parti."

La commune la plus machiste ? Evere ou Saint-Josse, c’est selon…

Si l'on s’en tient au nombre d’élus, c’est au conseil communal de Saint-Josse que les femmes seront proportionnellement les moins nombreuses, avec 10 élues face à 19 élus. La palme de la représentation féminine revient à Auderghem : 20 conseillères et 11 conseillers.

Mais on peut faire un autre calcul, en additionnant dans chaque commune les votes pour des candidates et les votes pour des candidats. La conclusion est sensiblement différente. C’est alors Evere, où 60,5% des suffrages se portent sur des hommes et 39,5% seulement sur des femmes, qui apparaît comme la commune la plus "virile", et Ixelles, avec 53% de votes pour des candidates, qui se révèle la plus féminine.

La situation d’Auderghem est d’ailleurs paradoxale : il y aura presque deux tiers d’élues sur les bancs du conseil communal, alors qu’une majorité des voix se sont portés sur des candidats masculins (17.019 contre 16.781).