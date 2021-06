5e édition du "Week-end Parcs et Jardins de Wallonie" à Mariemont

La 5e édition des "Week-end Parcs et Jardins de Wallonie” se poursuit cette semaine. Un peu partout, c’est l’occasion de rencontrer les guides, les propriétaires, les jardiniers, les historiens, de ces espaces verts et d’en savoir un peu plus sur l’envers du décor.

Un exemple au "Parc de Mariemont" qui propose toute une série d’animations, de visites guidées, de rencontres : "Ce que nous proposons, par exemple, tout le week-end, en compagnie de notre architecte paysagiste, c’est une visite guidée historique sur le thème de la nature et la culture, explique Christine Longpré, guide et conférencière au Musée de Mariemont. On connaît le parc sous son statut actuel de parc à l’anglaise mais il a beaucoup évolué à travers le temps. L’idée ici est justement d’expliquer son évolution depuis l’époque de Marie de Hongrie jusqu’à maintenant. Très intéressant quand on sait qu’aujourd’hui le parc est très fréquenté et constitue, pour de nombreuses familles du coin, un véritable jardin de détente, de jeux et de promenades…"

Mais ce "Week-end Parcs et Jardins de Wallonie” permet aussi à tous ceux qui, toute l’année, entretiennent, préservent, embellissent ce parc, d’aller à la rencontre du public pour expliquer, chacun, leur travail spécifique. "C’est essentiel pour moi de pouvoir, grâce à cette opération, aller à la rencontre des gens, estime Didier Moray, l’architecte paysagiste du parc. Notre rôle, avec tous les jardiniers, est essentiel pour entretenir mais surtout préserver et pérenniser le parc et son équilibre naturel. On vient de le voir, avec la pandémie et le confinement, les espaces verts sont particulièrement importants, notamment pour le bien-être des gens. On doit tout faire pour les préserver, mais aussi pour en créer de plus en plus et inciter les gens à quitter leur "intérieur" pour prendre l’air et profiter de la nature".

Et cette rencontre avec les acteurs de terrain, c’est ce qui a particulièrement plu à Isabelle Lefèvre : "Ma famille est originaire de la région mais j’habite à Manhay, à 1h30 de route d’ici. Cela faisait plus de 20 ans que je n’étais plus venue ici et avec ces guides, qui connaissent tous les recoins du parc, on découvre des choses. On peut passer 100 fois à côté d’une pierre, un arbre sans les remarquer et puis cette fois-ci, s’y arrêter et comprendre son importance grâce à leurs explications. C’est toute la magie de cette visite".

Cette édition des "Week-end Parcs et Jardins de Wallonie” se poursuit, à Mariemont et partout ailleurs. Le programme complet est à découvrir sur le site https://week-end.parcs-et-jardins-de-wallonie.be