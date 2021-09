549 personnes licenciées avec la fermeture de Logistics Nivelles : « La direction a saboté ici le travail depuis deux ans » selon un syndicat

L’ambiance sur place est très tendue : les syndicats et les travailleurs ont réagi d’une façon virulente. A l’issue du conseil d’entreprise extraordinaire, le personnel a d’ailleurs décidé de partir en grève et de bloquer le site – plus aucune marchandise ne sort ni ne rentre du dépôt. " Nous leur avons promis une lutte sociale comme ils en ont peu connu " martèle Philippe Lescot pour la CNE. "On veut leur faire mal au portefeuille et on va s'organiser en front commun pour aller fermer les autres dépôts en Belgique", prévient Pascal Strube, secrétaire permanent pour le Brabant wallon du syndicat socialiste.

Logistics Nivelles fournit en partie les magasins de Carrefour en produits secs et frais. Selon Kuehne+Nagel, la santé du site est jugée "particulièrement préoccupante" depuis la reprise de l'usine en 2005.

Pour la direction, le site n’est tout simplement plus rentable et continue à générer des pertes importantes au fil des années. " Malgré les efforts, les réorganisations et les augmentations de capitale, nous n’arrivons pas à redresser la situation. Sans aucune perspective de rentabilité, nous ne pouvons pas maintenir l’activité en place. " explique Alexis Van Custem, porte-parole du groupe.

Cet argument est battu en brèche par les syndicats. Déterminés et scandalisés, ils dénoncent un " sabotage " de la part de la direction. " La direction a saboté le travail ici depuis deux ans et on peut le démontrer " fulmine Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Pour d’autres syndicats, si la direction peut parler d’une productivité moindre, c’est à cause d’un manque d’investissement dans le matériel et les infrastructures.