500 actions pour améliorer la qualité de l'eau de la Sambre et de ses affluents !

L’asbl Contrat de Rivière Sambre et Affluents vient de présenter son programme pour les trois prochaines années. Celui-ci prévoit 500 actions à mener pour par exemple réduire les pesticides dans les cours d’eau, l’érosion des berges ou encore assainir les eaux usées.

" Nous agissons sur un territoire de 1700 km2, explique Donatienne de Cartier D’Yves, la coordinatrice de l’association. Nous allons le long des cours d’eau pour identifier les problèmes: nous avons répertorié 2000 points noirs. Une fois que ce recensement est réalisé nous nous tournons vers nos partenaires, les communes, les provinces, le SPW (service public De Wallonie) pour travailler ensemble et trouver des solutions ! "

Le Contrat de Rivière Sambre et Affluents a également mis en place un groupe de travail " entreprises " afin de lancer de nouveaux projets. Aperam à Châtelet y a pris part. L’usine sidérurgique s’est engagée à mener des actions concrètes et plus spécifiquement à installer des paniers végétalisés sur les quais de la Darse, un bras de la Sambre qui passe par le site industriel.