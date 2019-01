500.000 trajets cambio et plus de 35.000 utilisateurs en 2018

La société de carsharing cambio a clôturé l'année 2018 avec 484.431 trajets, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Ceux-ci ont été effectués par 35.103 utilisateurs dans 44 villes de Belgique. Il s'agit d'une augmentation de 12% en comparaison avec l'année 2017 où 431.524 trajets avaient été comptabilisés.

Rien qu'à Bruxelles, il y a aujourd'hui 14.500 utilisateurs Cambio. Alors qu'en 2004, quand la société de carsharing a fait son apparition dans la capitale, elle comptait 15 autos et 4 stations, désormais, elle fonctionne avec 500 véhicules partagés, répartis sur les 174 stations établies dans les 19 communes.

Plus de cambio, moins d'autos particulières

Si on estime qu'une voiture cambio remplace en moyenne 12 véhicules privés (15 à Bruxelles) cela représente 14.102 voitures en moins sur les routes belges, affirme la société.

Cambio avance encore qu'une grande partie de la croissance actuelle de ses utilisateurs est dûe aux clients professionnels. Outre les entreprises, de plus en plus de villes et communes demandent également une présence de carsharing sur leur territoire.