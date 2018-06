50 emplois menacés chez Magotteaux à Vaux-sous-Chèvremont

De nouvelles menaces sur l'emploi chez Magotteaux à Vaux-sous-Chèvremont. Comme le précise le journal L'Echo, l'entreprise de fabrication de pièces de concassage et de broyage pour les mines et cimenteries affiche d'importantes pertes. 20% de l'effectif serait menacé, soit une centaine d'emplois parmi les 243 ouvriers et employés répartis dans les 2 usines. Les propriétaires chiliens ont chiffré les pertes à 8 millions d'euros. Les menaces sur l'emploi ont été annoncées aux syndicats lors du dernier conseil d'entreprise, des syndicats qui n'ont pas eu le choix déplore Eric Detaille, permanent FGTB : "On passe malheureusement dans le système du chômage économique pour ne pas réduire l’emploi de manière brutale. Les employés et les cadres serons au chômage toute l’année. Malheureusement, nous avons très peu de produits de développement. Il faut vraiment faire en sorte que les résultats soient meilleurs demain, pas uniquement par le chômage économique mais par du développement de produit et de la production faite à Liège."

Le malaise social et économique ne date pas d'hier chez Magotteaux. Depuis 2 ans déjà, une des 3 usines est mise sous cocon. Elle est totalement à l'arrêt. Il s'agit de celle qui fabrique des boulets de broyage. Il n'y a que les deux unités spécialisées dans la fabrication de pièces pour broyeurs et concasseurs de pièces qui tournent encore.