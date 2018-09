5 questions à Yoann Frédéric, tête de liste S.P.A à Spa

La traversée de Spa reste problématique. Quelles solutions prônez-vous ?

Yoann Frédéric : Même si les heures de pointe restent problématiques, La traversée de Spa s’améliore globalement. Grâce au Plan de mobilité et ses premières applications, le trafic est plus fluide est les prochains aménagements prévus (rond-point au bas de la gare et aménagements des parkings de délestage), vont permettre de marquer les entrées de ville, et de favoriser la mobilité douce.

De plus, l’espace de convivialité annoncé devant le Casino devrait rendre davantage de place à l’usager faible, tout comme la poursuite de la piétonisation de certaines rues de l’hypercentre.

A l’usage, il est évident que des améliorations pourront être amenées, mais l’impulsion a incontestablement été donnée sous cette législature, grâce au vote du plan de mobilité tenant compte de l’avis des Spadois.

Les projets immobiliers (immeubles à appartement ) se multiplient à Spa. Comment voyez-vous ce développement ? Quel cadre ou exigence souhaitez-vous lui apporter ?

YF : La démographie, à Spa comme ailleurs, est un des grands défis de l’avenir. Il importe de préparer au mieux la ville pour accueillir de nouveaux habitants, en préservant son cadre naturel. Pour cela, nous pensons qu’il faut reconstruire la ville sur la ville, c’est à dire inciter les propriétaires à rénover leurs logements et se mettre en ordre au niveau urbanistique pour proposer des logements décents. A ce titre, un important travail de remise à niveau du logement locatif privé doit être effectué à Spa. il convient aussi d’encadrer le développement de nouveaux projets. Ces derniers sont utiles pour accompagner le développement de la ville, mais la Commune doit imposer des règles en termes de mixité sociale et de respect de l’environnement et du patrimoine. Il ne s’agit pas de freiner l’initiative privée qui permettra à la ville de se développer, mais de l’orienter vers des objectifs d’intérêt général comme la préservation de l’environnement et l’accès à des logements à prix abordables.

Quel avenir et à quelle échéance pour l’ancien bâtiment du CPAS ?

YF : Nous sommes favorables à la réunion, sur un seul et même site, des services communaux et du CPAS. Quant au lieu à choisir (site du CPAS ou site de l’Hôtel de Ville), notre préférence se porte intuitivement sur le site du CPAS qui semble offrir plus d’espace valorisable et d’accessibilité… Mais nous ne prétendons pas détenir la " Vérité ". Une étude est d’ailleurs actuellement en cours sur la faisabilité d’une concentration des services à l’Hôtel de Ville pour lequel, tant pour le bien-être des travailleurs que l’accessibilité aux citoyens, il importe de prendre en compte toutes les considérations techniques. A la lumière des conclusions qui seront présentées, nous opterons pour une voie ou l’autre avec la ferme volonté de revaloriser notre patrimoine public pour ne laisser aucun chancre immobilier subsister au cœur de notre ville.

Le taux de chômage à Spa est supérieur à la moyenne provinciale. Quelles solutions préconisez-vous pour dynamiser l’emploi ?

YF : Tout d’abord, rappelons que ce fléau a légèrement régressé au cours des six dernières années à Spa. Les causes sont difficiles à identifier et il est incontestable que le mouvement dépasse les limites communales. Ceci étant, il est tout aussi incontestable que l’action de Pierre Bray a permis de dynamiser fortement la politique communale en la matière. Le Printemps de l’emploi que nous avons créé permet - chaque année - de proposer des dizaines d’emplois aux Spadois et aux habitants des communes limitrophes. Nous proposons de pérenniser cette initiative et de la développer, en attirant toujours plus d’employeurs et, pourquoi pas, en y joignant un volet " formation professionnelle ".

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

YF : Prendre mes responsabilité en matière de contrôle – strict, systématique et coercitif – des logements de mauvaise qualité pour envoyer un signal fort aux marchands de sommeils qui jouent au Monopoly de la précarité avec notre ville.