5 questions à Véronique Bonni, tête de liste PS à Dison

A quand la fin de l'austérité historique à Dison ?

Véronique Bonni : Je ne vois pas ce qui peut vous faire penser à de l'austérité au sein de notre commune. Depuis 2012, il n'y a eu aucune augmentation significative des taxes, les projets n'ont pas été reportés, les associations ont toujours été soutenues ...

Cette saine gestion financière est d'ailleurs reconnue par l'ensemble des conseillers communaux, et ce tous partis confondus. Preuve en est, lors du dernier conseil communal du mois de juin, l'ensemble des conseillers présents ont voté en faveur des points concernant la fiscalité ! Au PS, nous ne voulons pas, à quelques semaines des élections, faire de grandes promesses, comme d'autres partis populistes le feront sans nul doute, sur la suppression des taxes. Pour avancer, pour faire des projets, une participation des citoyens est nécessaire. Ce que nous pouvons promettre par contre, c'est que nous continuerons à gérer sainement les finances de la commune tout en osant proposer des projets innovants !

Quelle place doit revendiquer Dison parmi les autres villes de l’arrondissement et de la Province ?

VB : La place qui lui revient ! Celle d'une commune bien située, entre ville et campagne. Celle d'une commune jeune et dynamique qui va de l'avant ! Pour ne citer que quelques chiffres, les indépendants au sein de notre commune, c'est 46% de commerces et services, 27% d'industrie et d'artisanat, 19% de professiones libérales, avec pas mal de médecins notamment, tout en maintenant un peu plus de 7% d'agriculteurs ! Chez nous se sont installées et développées des entreprises d'avant-garde, mondialement reconnues, en matière d'énergie renouvelable. Une commune qui a très justement investi dans la rénovation urbaine et qui peut revendiquer d'avoir en son sein le site du Tremplin. Le seul endroit de l'arrondissement qui peut accueillir plus de 600 personnes, pour des concerts, des conférences, des expos ! Bref, une chouette commune de 15.000 habitants qui mérite qu'on s'y attarde !

Chômage important, immigration, logements vétustes, etc. : des indices qui encouragent l'image négative ? Quelles solutions ?

VB : Ne nous le cachons pas, la population de Dison est assez fragile, avec des revenus modestes à moyens. Ceci n'est en rien dû au hasard, encore moins à une volonté du PS! Nous avons une offre large de logements sociaux par rapport aux communes avoisinantes, il est donc normal que les personnes en difficulté financière se dirigent naturellement vers notre commune. Cependant afin de contrer cette tendance, nous prenons des mesures pour favoriser la mixité sociale en attirant des personnes avec davantage de revenus. Organisation d'un salon de l'emploi, coiffeur social, activités de réinsertion socio-professionnelles... Nous voulons tout mettre en oeuvre pour que chaque Disonais, qu'importe sa condition sociale, puisse trouver sa place. Mais il est vrai que certaines personnes, généralement extérieures, n'ont pas toujours une image positive de Dison. Il nous reste encore bien du travail à accomplir en la matière pour que chaque Disonaise, chaque Disonais se sente bien et fier de sa commune!

Ce sera l'année des changements politiques ?

VB : Je ne dispose pas d'une boule de cristal : attendons de voir les résultats le 14 octobre au soir! Ce sera à chaque Disonais de choisir. De voir tout d'abord, et c'est le plus important à mon sens, ce qu'il veut pour Dison, de quel projet il se sent proche. De juger ensuite qui il voudrait voir à la tête de la commune... Nous avons, au PS, un programme à la fois innovant, solidaire mais aussi réaliste ! Pour aider les familles, des enfants à leurs grands parents... De bonnes idées pour soutenir les commerçants, pour améliorer la sécurité. J'espère de tout coeur, quoi que soit le résultat, que ce sera un parti démocratique qui l'emportera. Il est facile de faire des grandes promesses, de tirer à boulet rouge sur ce qui a été fait. Je comprends que ça puisse séduire certains, d'ailleurs. Mais il faut se méfier. Qu'est ce qui se cache derrière tel parti ? Ces personnes seront-elles capables d'assumer des responsabilités aussi importantes que la gestion d'une commune ? Réfléchissons bien.

Vers un duel à deux aux élections ?

VB : Nous sommes, Monsieur Ylieff et moi, très différents. Que ce soit dans nos sensibilités, dans nos manières d'appréhender les problèmes... Mais nous partageons des valeurs communes. Et nous voulons, tous les deux, le meilleur pour la commune et ses habitants. J'ai envie d'être bourgmestre, je me sens prête pour assumer de telles responsabilités. Je pense que j'ai prouvé aux habitants à plusieurs reprises que j'étais là pour eux, pour les aider dans leurs démarches, pour mener à bien des projets. J'espère que les Disonaises et Disonais m'accorderont leur confiance. Mais si ils en décident autrement, ça ne me rendra pas malade. Mais je le répète : je suis prête pour être bourgmestre de Dison !

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers, par Védia et la RTBF