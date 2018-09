5 questions à Sophie Delettre, tête de liste MR à Spa

La traversée de Spa reste problématique. Quelles solutions prônez-vous ?

Sophie Delettre : En ce qui concerne la traversée de Spa, nous souhaitons donner la priorité aux piétons par une limitation de la vitesse à 30 km/heure, l’élargissement des trottoirs et la limitation de l’emprise de la voiture sur le domaine public.

Des trois ronds-points figurant dans le plan de mobilité, deux sont réalisés tandis que les travaux du troisième commenceront en octobre prochain. Leurs objectifs sont d’assurer la fluidité du trafic et de diminuer la vitesse à l’entrée de la Ville.

Actuellement, aucun contournement de la Ville n’est prêt à être réalisé. Nous acceptons, toutefois, d’envisager toute solution à moyen ou à long terme à condition qu’elle ne défigure pas les quartiers périphériques et qu’elle maintienne la quiétude de la population. Nous rappelons que seule la Région est compétente pour entreprendre ces études et mener à bien ces travaux.

Les projets immobiliers (immeubles à appartement ) se multiplient à Spa. Comment voyez-vous ce développement ? Quel cadre ou exigence souhaitez-vous lui apporter ?

SD : Nous sommes heureux de l’intérêt porté à la Ville de Spa par les investisseurs. Notre objectif est d’attirer, à Spa, de nouveaux habitants. Nous souhaitons, toutefois, maintenir un équilibre entre rénovation d’immeubles anciens de qualité et construction de nouveaux bâtiments. Nous avons, à ce propos, une ferme exigence de qualité et de cohérence avec le patrimoine thermal de notre Ville.

Quel avenir et à quelle échéance pour l’ancien bâtiment du Cpas ?

SD : Actuellement, une étude est en cours dans l’objectif de rassembler, sur le site de l’hôtel de ville, les services administratifs de la Ville et du CPAS. Parallèlement, nous réaliserons un appel à projets pour aménager le site du CPAS selon un cadre urbanistique à définir, qui sera fixé de commun accord entre la Ville et la Région et qui associera habitat et services collectifs. Ce projet sera aussi l’occasion de relier de manière harmonieuse trois parcs spadois (le Parc de sept heures, le Parc du CPAS et le Parc de la Villa Royale) et de permettre au citoyen de se réapproprier l’espace en privilégiant la présence de l’eau.

Le taux de chômage à Spa est supérieur à la moyenne provinciale. Quelles solutions préconisez-vous pour dynamiser l’emploi ?

SD : Sur la base des dernières données chiffrées dont nous disposons, le taux de chômage diminue, à Spa, en 2016, par rapport aux années précédentes. Mais nous voulons encore aller plus loin dans la lutte contre le chômage. Nous souhaitons renforcer la dynamisation autour de l’emploi au travers de la reconnaissance de la cité thermale par l’UNESCO ainsi que par la réalisation d’autres projets d’attractivité touristique ou par l’arrivée de petites entreprises dont l’activité est compatible avec le cadre naturel de Spa. Nous souhaitons, également, créer un espace de co-working destiné aux nombreux indépendants spadois.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

SD : Si j’étais Bourgmestre, la première mesure à prendre, serait d’améliorer la qualité du logement spadois avec la mise en place d’une équipe multidisciplinaire (Police, Zone de Secours, Urbanisme,..). Dans l’espace public en général, je souhaite une ville conviviale, attirante avec une place réservée à la mobilité douce et qui respecte notre Environnement et qui met en valeur notre Patrimoine.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par la RTBF et Vedia