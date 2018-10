5 questions à Serge Grilli, tête de liste JSDemain, à Jalhay

Jalhay, c'est une cité-dortoir ?

Serge Grilli : Pour certains, Jalhay est une cité-dortoir. Pour d’autres, Jalhay est une commune très agréable où il fait bon vivre. Pour que Jalhay ne soit pas une cité-dortoir, il suffit juste de donner aux habitants l’envie de participer à la vie de Jalhay et de Sart en offrant tous les services qu’une commune se doit de faire. Notre entité offre déjà certaines activités culturelles et/ou sportives à ses concitoyens, cependant notre groupe JSDemain souhaite augmenter cette offre de manière à favoriser l’intégration des citoyens en pratiquant ces nouvelles activités.

Et ce fameux hall omnisports, quand et où va-t-il sortir de terre ?

SG : Pour JSDemain, ce sera le plus tôt possible. La date dépendra de la volonté politique de la majorité qui sera mise en place après les élections ; mais pour notre part, nous ne rentrerons en majorité qu’avec ce point indispensable souhaité par tous les habitants de notre commune. L’endroit pourra être choisi à l’issue d’une consultation des citoyens. Il faudra également au préalable faire un inventaire précis des activités sportives qui devront être développées dans ce hall afin de pouvoir dessiner les plans, réaliser une étude budgétaire et faire les demandes de subsides…

La sécurisation des traversées des villages, c'est une priorité ?

SG : Bien sûr, c’est une priorité pour garantir la sécurité des citoyens de notre commune. La difficulté réside dans le fait qu’il faudra bien-sûr travailler en collaboration avec la DGO1 (la direction des routes de Wallonie) qui a aussi son mot à dire et qui n’est pas toujours en phase avec les pouvoirs locaux ; mais notre groupe relève clairement le défi de les convaincre à travailler avec notre commune pour améliorer la sécurité des usagers faibles.

Jalhay est un paradis fiscal, encore pour longtemps ?

SG : Oui, cela reste clairement notre volonté, notamment en ayant une gestion saine de notre commune et en utilisant au maximum les sources de subsides pour la réalisation des nouveaux projets. Notre commune a la chance d’avoir des revenus importants, comme ceux de la vente de bois. Cependant, nous ne sommes pas responsables du transfert des charges du fédéral et de la région wallonne vers les communes. Par conséquent, c’est à nous de trouver d’autres sources de revenu pour équilibrer les budgets et cela sans toucher à la poche de nos concitoyens. Notre but est de gérer les finances avec le plus de rigueur possible et une optimisation de nos ressources.

Trop de listes entraînera une dispersion des voix. Bonne ou mauvaise chose ?

SG : Une très bonne chose, car une majorité absolue, telle que nous l’avons vécue lors de la dernière mandature, peut créer une situation ressemblant pour certains à une dictature où le débat n’est plus possible par exemple au sein du conseil et où les décisions sont prises de manière unilatérale.

Par contre, une nouvelle coalition permettrait l’ouverture d’un débat politique où chacun pourrait exprimer ses idées qui aboutiraient à la réalisation de beaux projets au bénéfice de nos concitoyens et où tout le monde pourrait trouver sa place.

