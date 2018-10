5 questions à Sam Magotteaux, tête de liste Génération-Ecolo, à Welkenraedt

Le déficit du centre culturel: est-ce un problème pour la commune, comment y remédier? Le centre culturel et sa politique répondent-ils aux attentes de la population de la commune?

Sam Magotteaux: La situation financière du Centre culturel a été bien plus problématique il y a quelques années. Au fur et à mesure, les choses, dont la situation financière, ont évolué dans le bon sens.

Notre centre culturel, grâce à l’investissement des diverses équipes qui y ont et y travaillent, ont chaque fois obtenu un niveau de reconnaissance et de subsidiations important.

Il est normal que le budget communal comporte chaque année des sommes et des moyens octroyés par la Commune à la politique culturelle en général et au Centre culturel en particulier.

La Culture n’a pas pour vocation d’engranger des bénéfices.

Pour moi, la Culture est une nécessité, un outil pédagogique permanent, un divertissement au service du citoyen. Elle favorise les échanges multiculturels. Nous devons continuer à la soutenir et à faire découvrir les artistes de tous les horizons. Il n’est pas toujours nécessaire de tout baser sur des grosses programmations à gros budgets, mais plutôt de les diversifier.

La circulation aux heures de pointe au centre du village et aux abords des écoles est régulièrement problématique. On pense à la rue de l'Eglise et à la place des Combattants. Considérez-vous que la situation est normale? Avez-vous une solution à proposer?

SM: La circulation, en règle générale, pose problème. Pas seulement à Welkenraedt, pas seulement rue de l’Eglise, aux abords des écoles. Bien sûr, cela n’est pas comparable aux bouchons que connaissent des automobilistes à l’entrée de la plupart des villes.

Dans la politique "du tout à la voiture", "de la voiture comme moyen prioritaire de déplacement", la situation est NORMALE. Telles étaient les politiques de mobilité durant le 20ème siècle. Dès lors, on récolte ce qu’on a semé…. C’est normal !Pour Écolo, ce n’est pas normal. Cela ne peut plus être la norme. Et aujourd’hui, les habitants subissent les conséquences des manques d’initiatives de la part des responsables communaux en matière de déplacement.

Des Solutions? Génération-E Écolo propose de commencer par:

Un nouveau plan de mobilité pour toute la commune . La mobilité fait partie de la manière dont une commune veut aménager son territoire: nouveaux quartiers, nouvelles voiries, concilier écologie et développement local.

Pas de politique de mobilité sans la participation des habitants .

Un collectif des usagers (piétons, cyclistes,…)

Une présentation publique du plan de mobilité.

Des moments de propositions, de croisement des solutions,…

Un comité de citoyens d’accompagnement de la mise en place du prochain plan de mobilité.

Éducation, sensibilisation. Aussi, la commune doit multiplier les informations, les échanges, les formations, les exemples, … pour encourager les habitants à changer ENSEMBLE.

L’augmentation de la fréquence des transports collectifs entre Welkenraedt et Henri-Chapelle . Organiser avec les habitants les formes de transports partagés.

Par exemple, dans l’immédiat, dans l’attente d’un véritable plan communal de mobilité et sans engager de grosses dépenses, pour encourager l’usage du vélo au quotidien, il est possible d’effectuer: des marquages de bandes cyclables sur les voiries actuelles, des aménagements précis, des activités à vélo, des petits équipements sécurisés,…

Sachant les multiples déchirements internes et ruptures d'accords politiques du passé, pourriez-vous vous allier à n'importe quel partenaire au soir des élections?

SM: Les habitants de Welkenraedt et Henri-Chapelle ont d’abord besoin, selon Écolo Génération-E, d’avoir la garantie que les candidats aux élections sont tous disposés à œuvrer de concert pour l’intérêt de tous.

Nous pensons que toute formation politique à l’ambition de participer activement à la gestion de la commune et dès lors est candidate à intégrer la prochaine majorité.

Depuis qu’Écolo est présent à Welkenraedt (1994), il n’y a jamais eu de refus de collaborer avec les autres partis politiques, il n’y a jamais eu de négociations ou d’accords pré-électoraux, ni de refus de dialoguer.

Oui, Écolo Génération-E est prêt et disposé à dialoguer avec toutes les formations politiques actuelles.

Non, Écolo Génération-E ne participera pas à n’importe quelle future majorité communale juste parce qu’il peut apporter le ou les sièges nécessaires. C’est sur base d’un programme communal pour les 6 ans à venir qu’Écolo Génération-E est prêt à dialoguer et à travailler en vue de la constitution d’une nouvelle majorité politique communale. C’est là que les électeurs ont leur rôle à "jouer" le 14 octobre prochain.

Que faire des anciens terrains de football du C.S.? Est-ce à la commune de s'occuper de leur reconversion?

SM: Cet espace au cœur du village de Welkenraedt est une opportunité exceptionnelle pour combiner des projets qui touchent la qualité de vie, le lien social, l’environnement, la participation.

Pas question que ce site soit cédé au secteur privé pour n’importe quel projet immobilier. Ces anciens terrains de football doivent pouvoir être affectés à des activités alliant le développement du lien social, de la convivialité, favorisant la nature,…

Donc, pour Écolo Génération-E :

pas question d’un grand complexe de logement, pas question de transformer toute la zone en un seul parking, pas question d’accueillir une grande enseigne commerciale.

A qui d’en décider?

La commune doit garder la main quant à la décision de l’affectation de la zone. La commune trouve dans cette situation une opportunité unique d’inclure la participation des habitants dans le processus de développement d’un projet. A toutes les étapes, les habitants pourraient contribuer au projet et à sa réalisation en collaboration avec la commune.

Les possibilités de faire de cette zone un modèle d’espace de collectivité sont multiples. Pour cela, il faut la volonté politique et s’en donner les moyens pédagogiques, techniques, de temps, financiers,… L’occasion ne se représentera pas deux fois! Ne la manquons pas.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale?

SM: La réponse est assez facile: il faudra un incroyable concours de circonstances pour que le prochain bourgmestre de Welkenraedt soit Écolo. En effet, c’est la personne qui a le plus de voix du parti ayant le plus de sièges de la prochaine majorité qui devient bourgmestre. Avouez que nos chances sont très, très minces…et c’est peu dire. Mais c’est trop facile comme réponse et surtout insuffisant.

Aussi, la première mesure que je suggère de prendre avec les échevins du nouveau collège communal est la suivante: une présentation publique à la population du projet de pacte politique communal pour la législature 2109 – 2024 avec possibilité de questions, débats et propositions avant le vote en séance du Conseil communal.

Vous avez dit participation-transparence- proximité des citoyens? Faisons-le directement.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF