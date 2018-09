5 questions à Patrick Mullens, tête de liste PS, à Olne

L'affaire Publifin, c'est un coup de projecteur sur la commune qui profite à Cédric Halin seul ? fait-elle de l’ombre aux autres candidats ?

Patrick Mullens : Bien entendu, le fait que nous n’ayons pas pu constituer une liste complète est incontestablement lié à cette affaire, mais notre crainte, c’est que les Olnois ne votent pour M Halin que pour l’affaire Publifin et que cela occulte les dysfonctionnements dans la gestion de notre commune..

Par exemple: dans le domaine des finances communales, on ne respecte pas certaines législations ; nonobstant une fiscalité relativement basse, dès 2022, nous serons en déficit ; en outre, ces 20 dernière années, très peu de travaux d’entretien de nos routes ont été effectués et l’ardoise va être " salée ".

Comment - et est-ce indispensable - de conserver le caractère rural de la commune ?

Oui, c’est indispensable et la réalisation d’une charte incluant les droits et devoirs des citoyens aidera à préserver cette ruralité. Le renforcement du rôle de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (ccatm) et de la Commission Locale de Développement Rural (cldr) sera également un moyen important. Une révision du plan de secteur pour densifier les noyaux d'habitat et freiner les constructions linéaires le long des voiries (comme le préconise le schéma de structure communal)est aussi nécessaire.

Les dés sont-ils déjà jetés en vue de l'après-élection ? Des alliances sont-elles déjà établies ? Sinon, avec qui (ou sans qui) irez-vous au pouvoir ?

PM : Dans notre cas, nous avons souhaité rencontrer les trois autres formations afin que la campagne se déroule dans un meilleur climat qu’il y a 6 ans : pas d’attaques personnelles et/ou sous la ceinture comme entre le RAB et Olne Demain. Au-delà de ça, nous pourrions envisager une alliance en fonction d’un programme et d’un projet d’avenir, proche et éloigné, pour notre commune.

Que faire de la carrière du Bay-Bonnet ?

PM : Pour nous c’est très clair et c’est dans le programme : rachat, cessation de l’exploitation de la pierre (fin des explosions et du concassage),remise en état par l’exploitant actuel (disparition du terril et des deux fours à chaux) pour 2022 au plus tard , ensuite exploitation de remblais pour déchets inertes et non contaminants.

Olne est un paradis fiscal, mais le restera-t-elle ? Quel est votre engagement au niveau de la fiscalité ?

PM : Le fond de réserve pour les pensions sera épuisé en 2024, toutes choses restant égales. Par ailleurs, Mr Halin annonce dans son bilan 2017 que les finances seront dans le négatif dès 2022, …Les routes sont dans un état lamentable, des projets pour les enfants et les séniors sont indispensables …

Il sera donc impossible de maintenir une fiscalité aussi basse !

