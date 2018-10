5 questions à Maxime Degey, tête de liste MR à Verviers

Comment enrayer la paupérisation du centre-ville ? Comment y recréer de l’activité commerciale et économique ? Comment éviter l’exode des commerces vers d’autres lieux comme Heusy où le pouvoir d’achat est plus important ?

Maxime Degey : Pour enrayer la pauvreté en centre-ville, il faut travailler sur deux paramètres : l’emploi ; aujourd’hui le taux de chômage est extrêmement élevé, pire, de nombreux verviétois sont aujourd’hui loin du marché de l’emploi à cause de connaissances de base trop faibles et de manque de formation. Nous devons avec les acteurs concernés (Forem, Mirev, cpas, etc…) mettre en place un plan pour l’emploi à Verviers (comme le plan Catch à Charleroi par exemple). Ensuite, le logement ; la paupérisation du centre-ville vient également du manque de mixité sociale, les personnes aux revenus plus élevés ont quitté le centre qui est en manque de logements de qualité. Nous devons accélérer les programmes de revitalisation urbaine comme celui qui se termine porte de Heusy, nous devons favoriser l’investissement et le logement notamment au-dessus des commerces. Cette réussite passera également par un renfort de la sécurité et le maintien de la propreté du centre-ville. L’activité commerciale ne reviendra qu’une fois l’incertitude levée sur le devenir du projet de centre-commercial. Pour le MR, le temps du " stop ou construction " est arrivé. Nous ne redoutons pas la mise en place d’un plan B mais nous refusons de continuer dans l’incertitude ; si le MR a le mayorat, nous aurons une discussion sérieuse avec le promoteur et si celle-ci n’avance pas, nous pourrions utiliser des moyens coercitifs comme la mise en place d’amendes pour immeubles inoccupés. Maintenant, notre souhait reste bien entendu de voir aboutir ce projet mais il est normal que le doute s’installe. L’exode vient de la non-attractivité du centre ; en tant que libéraux, nous ne pouvons en vouloir à des commerçants de quitter un endroit pour un autre si ils pensent pouvoir mieux y développer leur activité. Pour être plus attractif outre le centre-ville, il faut également régler le problème de parking, de sécurité et les activités trop nombreuses et parfois inadaptées sur la Place du Martyr.

Comment éviter les conflits de personnes, quelle majorité pour éviter de nouvelles années de blocage complet ?

MD : Le MR reste un parti ouvert à l’ensemble des autres formations politiques à l’exception du PTB et du PP. La chute de la majorité CDH-MR est une responsabilité collective et un échec commun, ce qui est étonnant, c’est que la majorité PS-CDH ne semble pas mieux se porter (voir le dossier de la désignation du Chef de Corps ou le psychodrame de la motion IVG). Soit, ne revenons pas sur le passé, mon parti est dans une nouvelle configuration, nous avons une liste forte et je prendrai mes responsabilités pour assurer la fiabilité du MR. Nous avons l’ambition de mener la future majorité, ce qui n’a plus été le cas depuis les années 90, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, je serai le Bourgmestre de l’apaisement.

Les promoteurs immobiliers font ils la pluie et le beau temps à Verviers ? (City Mall et d’autres - projet lotissement près des Faweux, au Cossard, à Mangombroux) ?

MD : La relation entre les pouvoirs publics et les promoteurs a toujours été particulière et pas seulement à Verviers. Pour moi, nous devons aller dans deux sens : premièrement, mettre un point d’honneur à accueillir et conseiller les promoteurs à Verviers le mieux possible. Verviers a besoin d’investissements importants notamment en terme de logement, la mise en place d’un guichet unique nous semble une idée intéressante. Ensuite, nous devons respecter nos habitants, nous devons améliorer la consultation avec les citoyens, nous devons éviter un maximum les conflits promoteur/riverain qui nuisent au développement de Verviers. Moi Bourgmestre, je garantirais cet équilibre entre promoteur et habitant dans un développement cohérent et respectueux.

Quelles seraient vos grandes priorités en matière culturelle ?

MD : Premièrement, la mise en place du projet culturel du Grand Théâtre, je ne parle pas ici de sa rénovation qui est unanimement soutenue mais bien de ce qu’on va y faire. L’échevin de la culture actuel est incapable d’émettre la moindre piste à ce sujet et nous sommes abasourdis pas son laxisme en la matière. Deuxièmement, étudier la réelle faisabilité du musée de l’Hôtel de Biolley, le MR soutient ce projet mais nous sommes en droit de nous poser la question des moyens budgétaires notamment pour le faire vivre et bien vivre. Troisièmement, une refonte totale du projet du Centre Touristique de la Laine et de la Mode et un soutien au projet dit du Solvent (remise en route des machines textiles). Quatrièmement, aide et promotion d’un pôle culturel place du marché dans la foulée de la galerie d’art et du théâtre du Peigné. Enfin, le MR désire avoir un contrôle sur les moyens budgétaires en matière de culture où parfois nous devons accepter de faire peut-être moins mais mieux.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

MD : La première mission du futur bourgmestre sera simplement l’apaisement et je vois deux manières d’y arriver : premièrement, construire un pacte de majorité fort, ambitieux et avec une vision claire et chiffrée. Verviers ne peut plus avancer à l’aveugle. Deuxièmement, nous devons maintenir un dialogue constant avec l’ensemble des forces politiques et vives de notre commune. Cela passe par l’institutionnalisation de certaines relations, des changements dans notre manière de fonctionner et une plus grande ouverture à la participation citoyenne.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers