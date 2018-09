5 questions à Matthieu Daele, tête de liste Ecolo à Theux

Quelles solutions proposez-vous pour résoudre le problème du charroi important au centre de la commune ?

Matthieu Daele : J'ai questionné le Ministre sur la liaison CHB : il m'a répondu que le Gouvernement wallon n'avait pas le premier Euro du demi-milliard nécessaire pour réaliser ce projet. Ceux qui attendent cette autoroute pour régler le problème de transit à Theux vont attendre encore longtemps. Nous pouvons faire 3 choses immédiatement :

- Renforcer les contrôles de Police pour mieux faire respecter l'interdiction de passage des camions de plus de 10 tonnes dans le centre ancien protégé.

- Ajouter l'axe Sprimont-Laboru au réseau de la taxe kilométrique pour les camions. Depuis la création de cette taxe sur les autoroutes, on constate 10 % de camions en plus à Theux. Il faut éviter que le passage par Theux soit gratuit alors que passer par l'autoroute est payant.

- Découpler le passage des trains en gare de Theux. Les barrières se relèvent à peine du passage du premier train qu'elles se rabaissent pour le second. Faire se croiser les trains à Spa permettra de fluidifier le trafic.

Quels sont vos projets pour l’accueil pour les enfants de moins de trois ans dans la commune ?

MD : A Theux, seul 1 enfant sur 5 trouve une place dans une crèche subventionnée ou chez une accueillante à domicile. Il existe également des crèches privées, mais qui sont plus chères et que tous les parents ne savent pas payer. Une crèche privée supplémentaire pourrait voir le jour à Theux dans le projet " Reine Astrid ", mais cela ne résoudra qu'une partie du problème.

Nous voulons mener 2 projets pour créer de nouvelles places à Polleur et à La Reid, et que ces places soient subventionnées par l'ONE pour qu'elles soient accessibles à tous les enfants, quels que soient les revenus de leurs parents et le village dans lequel ils habitent.

Theux est la seule commune de l’arrondissement à ne pas être membre d’une Agence immobilière sociale. Problème ou pas de nécessité ? Les nouveaux projets immobiliers rencontrent-ils les besoins ?

MD : De nombreux jeunes quittent la commune car les loyers y sont trop chers pour leur portefeuille. Nous avons donc proposé plusieurs fois au Conseil communal d'adhérer à une A.I.S., car cette formule offre des avantages tant pour les propriétaires (loyer régulièrement versé, tâches administratives inexistantes, entretien du bien, ..) que pour les locataires (loyer modéré, entretien du bien, …). Nous n'avons pas réussi à convaincre la majorité sous cette législature, l’adhésion à une A.I.S. sera une priorité quand le nouvel Echevin du logement sera Ecolo.

De plus les projets immobiliers devront être des projets du 21ème siècle et respecter de nombreux critères en matière d'énergie, de mobilité douce, de liaisons, de gestion des déchets, de mixité sociale, d'accessibilité aux personnes handicapées et prévoir que 10 % des logements soient destinés à être occupés par des familles qui ont des revenus plus faibles.

Quels sont vos projets pour les villages, notamment en matière de sécurité routière ?

MD : Il faut passer en revue l'ensemble des villages et décider avec les habitants des aménagements à réaliser avec 2 objectifs :

- éviter la vitesse excessive et l’emprunt de " détournements sauvages "

- augmenter la convivialité et les espaces pour les piétons

Deux exemples :

- Adapter les trottoirs aux Personnes à Mobilité Réduite. Cela permet une meilleure mobilité pour tous : chaisards, personnes âgées, parents avec poussettes, livreurs de Cola-cola light, …

- Placer des butoirs aux parkings, comme nous l'avons proposé pour sécuriser le trottoir de l'Avenue du Stade. Lorsqu'il n'y a pas de différence de niveau entre le parking et le trottoir, les voitures ont tendance à se garer trop loin vers l'avant et à bloquer le passage des piétons. Un butoir permettra d'indiquer au conducteur qu'il est garé suffisamment vers l'avant.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?



MD : Créer un vrai " Plan Communal de mobilité " en partenariat avec des experts en mobilité, et qui permettra d'obtenir jusqu'à 200 000 € de subsides pour sa réalisation. Ce plan de mobilité concernera les voitures, bien entendu, mais également les vélos, piétons et transports en commun.

Ce plan transformera notemment l'itinéraire lent Spixhe-Juslenville en une une vraie piste cyclable sécurisée qui permettra aux enfants de l'emprunter jusqu'à leur école. Il sera également prolongé vers Spa et Pepinster pour permettre aux touriste ou aux Theutois, d'utiliser leur vélo de manière sécurisée sans passer par les routes trop dangereuses pour les cyclistes.

Mais une infrastructure sécurisée n'est pas suffisante, il faut également susciter son utilisation. Des animations avec les écoles et un accompagnement favoriseront l'utilisation du vélo comme mode de déplacement quotidien. Il s’agit aussi de favoriser l’organisation de transports groupés vers les écoles, au départ des lieux éloignés.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers, par la RTBF et VEDIA