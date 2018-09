5 questions à Marie Stassen, tête de liste OCP à Plombières

Va-t-on poursuivre les augmentations de taxes pour mener à bien les projets ? (l'iPP est passé de 6 à 7, hausse aussi du précompte immobilier) ?

Marie Stassen : L’OCP ne prévoit pas d’augmenter l’IPP au cours de la prochaine mandature. Grâce à l’augmentation de l’IPP en 2013 (qui reste malgré tout parmi les plus bas dans la région), nous avons une marge de manœuvre élargie par rapport au passé pour élaborer des projets ambitieux pour notre commune. De plus, l’emprunt pour la maison communale arrivera à échéance durant la prochaine mandature et augmentera notre capacité d’emprunt pour des projets importants (ex. : école d’Hombourg).

Certaines taxes " secondaires " pourraient cependant subir une révision ou une modification, comme la taxe-redevance sur les déchets ménagers, qui pourrait être adaptée de manière à récompenser les citoyens qui produisent moins de déchets ou les trient mieux, tout en respectant le coût-vérité exigé par la Région wallonne.

Comment concilier développement de la vie dans les nombreux villages (salles de village, écoles, lieux de convivialité) et bonne gestion (chacun sa maison de village, sa place réaménagée etc)

MS : Notre commune a pour spécificité d’être constituée de 6 villages (voir 8 centres) de taille variable mais sans village ou centre dominant. Il faut y développer dans chacun des lieux de rencontre et des infrastructures scolaires de qualité.

Nous avons investi ces dernières années dans des projets concrets pour chaque village et c’est dans cette logique que nous comptons poursuivre. Soulevons tout de même que ces investissements sont le fruit d’une bonne gestion grâce aux subsides récoltés par notre échevin sortant, Joseph Austen (5.598.525€ depuis 2007).

En outre, nous accorderons une attention particulière au développement économique et commerçant dans chaque centre urbanistique, afin d’assurer à tous – valides et moins valides, juniors et seniors – l’accès aux besoins élémentaires, particulièrement dans cette commune rurale où les transports publics présentent de grosses lacunes. Les services de proximité sont indispensables pour éviter une évolution vers des villages dortoirs.

Comment envisagez-vous de développer le tourisme dans la commune ?

MS : Le tourisme est un des 3 pôles économiques prioritaires pour notre commune (avec l’agriculture et les PME). Suite à l’engagement d’un coordinateur touristique, nous nous sommes dotés d’un atout pour faire avancer nos projets. Le grand défi reste l’amélioration de la collaboration avec les acteurs concernés (les hébergeurs, les syndicats d’initiative, la Maison du Tourisme, le CGT,…), dans un but de coordination de l’offre pour le touriste.

Le projet principal sera l’aménagement du site minier afin qu’il soit attractif pour un tourisme familial, scolaire, doux (et non un tourisme de masse) car cet endroit est stratégique puisqu’au carrefour de différents RAVeLs (plusieurs gros chantiers en cours).

Il s’agira aussi de mettre en avant les atouts majeurs de la commune, à savoir l’environnement (vert et vallonné), la qualité de vie, l’accueil, le multilinguisme, les chemins et RAVeLs, l’offre variée de logements, la proximité de grandes villes et des Ardennes.

Comptez-vous développer la participation citoyenne et si oui, de quelle façon ?

MS : La participation citoyenne est un des enjeux de la prochaine mandature car c’est ce qui a fait le plus défaut ces dernières années avec entre autres un conseil communal sans débat public et cadenassé pour éviter toute opinion divergente.

Il nous faudra ramener le citoyen vers la politique et donc rendre celle-ci intéressante et accessible. Ensuite, responsabiliser le citoyen en l’impliquant ainsi que tous les autres intervenants (mandataires, agents communaux, professionnels du secteur en question, experts, auteurs de projets, etc.) afin d’élaborer ensemble des projets réfléchis et porteurs de sens.

Le passage de notre commune en " smartcity " fait d’ailleurs partie intégrante de notre volonté de participation citoyenne (grâce à l’application " fluicity "). Il s’agit d’une plateforme de dialogue conçue pour les citoyens et les élus qui permettra une communication à double sens afin de remettre le citoyen au cœur de l’action politique.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

MS : Une priorité serait pour moi de rétablir une horizontalité dans la manière de faire de la politique. Il faudra collaborer avec nos agents communaux, enseignants, ouvriers,… et tenir compte de leur avis, de leurs réalités. Une politique responsable ne se fait pas par au-dessus des têtes de ceux qui assument les nouvelles dispositions dans leur quotidien.

Mais il faudra aussi une équipe solide, complémentaire, volontaire et surtout compétente pour être le chef d’orchestre des défis à venir, capable de les analyser et de se concentrer sur l’intérêt commun de nos concitoyens, mais aussi des générations à venir, une équipe capable de visions.

J’ai confiance en notre groupe, car nous avons débuté dans ce sens en procédant à un tirage au sort pour la liste (horizontalité) et en prenant le temps de débattre sur notre philosophie, notre vision de la société et la traduction de celle-ci sur les enjeux communaux. Ce travail de fond m’assure un départ rapide dans la réalisation de nos projets.

5 questions aux têtes de listes, un opération menée dans l'arrondissement de Verviers par Védia et la RTBF