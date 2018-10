5 questions à Marc Simons, tête de liste URP à Plombières

Va-t-on poursuivre les augmentations de taxes pour mener à bien les projets ? (ipp passé de 6 à 7 hausse aussi du précompte immobilier)

Marc Simons : En effet, en début de mandature 2012-2018, la majorité URP-cdH n’a eu d’autre choix que de procéder à une augmentation sensible des deux taxes principales (Impôt sur les Personnes Physiques et Précompte Immobilier). Cette augmentation était devenue indispensable pour d’une part poursuivre le plan d’investissements qui avait été proposé à l’électeur et, d’autre part, garantir un financement régional adéquat (en Wallonie, plus les niveaux fiscaux sont bas, moins la subsidiation est importante). Malgré tout, Plombières peut se targuer de rester un petit paradis fiscal par rapport aux autres communes wallonnes, et notamment voisines. Nous n’envisageons pas d’augmenter les taxes communales durant la prochaine mandature. Le programme proposé par l’URP peut être exécuté sur base du niveau de taxes existant.

Comment concilier développement de la vie dans les nombreux villages (salles de village, écoles, lieux de convivialité) et bonne gestion (chacun sa maison de village, sa place réaménagée etc).

MS : D’emblée, précisons que l’URP est fermement convaincue par la nécessité de conserver un dynamisme et une vie sociale au sein de chaque village de l’entité, impliquant donc la mise à disposition d’infrastructures dans chacun d’entre eux. Les écoles sont une priorité pour l’URP. Des bâtiments scolaires accueillants et équipés sont des facteurs qui doivent permettre élèves et enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Vous constaterez que le programme de l’URP propose de nombreux investissements au sein des écoles, à chaque fois subsidiés (construction d’une nouvelle école à Hombourg, remplacement des modules et classes maternelles à Montzen village, extension à Moresnet, rénovation de cours, …). Ces investissements, indispensables, seront conciliables avec les principes d’une bonne gestion au regard des financements obtenus et/ou sollicités pour chacun d’entre eux. Par ailleurs, la Commune de Plombières est une Commune vivante, le milieu associatif (culturel, folklorique, sportif) étant très riche. La demande de lieux de rencontres, de répétitions, de représentations, … est grande. Plusieurs bâtiments communaux (ancienne maison communale, presbytères, salles) devenus vétustes ont retrouvé une nouvelle affectation. Nous poursuivrons en ce sens.Aussi, depuis 2006, l’embellissement de nos villages était une réelle nécessité, tant au niveau floral qu’au niveau d’aménagement de places, d’aires de stationnement. Depuis 12 ans, l’URP a démontré sa bonne gestion en la matière dans la mesure où nous avons toujours investi pour que chaque village reste dynamique et équipé, tout en trouvant les subsides nécessaires pour appuyer ces investissements. Nous poursuivrons en ce sens, la vie villageoise constituant réellement la trame de la vie sociale plombimontoise. Enfin, soulignons que nous avons à chaque fois associé les citoyens et acteurs concernés avant de concrétiser les projets susvisés, promouvant de ce fait une participation citoyenne.

3. Comment envisagez-vous de développer le tourisme dans la commune ?

MS : La situation privilégiée de la Commune de Plombières, au cœur de l’Euregio, en bordure du Pays de Herve et à la rencontre des Trois Frontières, nous invite à optimiser nos points forts et à multiplier les initiatives de tourisme doux. Avec la Maison du site minier comme centre de documentations, d’informations, la Commune doit développer

* son réseau de points-nœuds pédestres et cyclables ; nous avons décroché durant la mandature 212-2018 l’accord de principe de la Région wallonne pour développer un réseau de points-nœuds pédestres à Plombières ;

* poursuivre l’aménagement du site minier ; le dossier d’aménagement d’une zone de 5 hectares (700.000 €) est finalisé et devrait être exécuté en 2019 ;

* promouvoir le vélo-tourisme et la location de vélos (électriques),

* organiser et promouvoir le tourisme d’un jour, scolaire,

* identifier et communiquer les différents hébergements proposés. Nous sommes convaincus que les atouts de notre Commune permettront de développer encore un tourisme vert et doux endéans les années à venir, tout en restant conciliable avec l’intérêt de la population locale.

Comptez-vous développer la participation citoyenne et si oui, de quelle façon ?

La participation citoyenne a été mise en œuvre au cours de la dernière mandature sous l’impulsion de l’URP, et notamment pour les dossiers suivants :

* l’aménagement de la placette de Hombourg – concertations avec tous les villageois ;

* l’aménagement des abords de l’église de Gemmenich - concertation avec la paroisse, la Fabrique d’Eglise et les riverains ;

* la réfection de la salle Culture et Loisirs de Montzen – concertation avec les acteurs et utilisateurs ;

* la maison de Village de Sippenaeken – élaboration du projet avec les villageois ;

* l’ancienne maison communale de Montzen ;

* rénovation/construction de l’école de Hombourg.

De manière générale, la participation citoyenne est favorisée lors de l’aménagement/la rénovation/la construction d’un bien communal à l’usage des citoyens concernés. De nouveaux projets de ce type verront le jour et une participation citoyenne sera organisée (place de Sippenaeken, …). Enfin, il est à noter que la CLDR (Commission Locale de Développement Durable) a organisé à deux reprises des réunions citoyennes dans chaque village en 2017 et 2018. Malheureusement, la participation était très faible. Il conviendra de revoir pour la mandature à venir les moyens de favoriser une participation plus large.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

Me concernant, la première mesure sera de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses. Avant de concrétiser les projets prévus au sein de mon programme, je compte préparer un programme d’investissements et un programme stratégique pour les 6 années à venir, en concertation avec l’ensemble des conseillers communaux et l’administration. Il me semble que nous ne pouvons concrétiser les projets que si nous avons une vision stratégique globale pour la mandature, notamment sur le plan financier.

Quant à une première mesure, je m’oriente vers le domaine de l’enseignement, domaine que je vis au quotidien : rencontrer les différents acteurs de nos écoles (enseignants, association de parents, personnel de surveillance, représentants politiques) et proposer des pistes pour une alimentation saine dans nos murs, la sécurité aux abords de nos écoles ; lancer et concrétiser au plus vite les projets relatifs aux infrastructures (Montzen village, Moresnet, Hombourg, …); mettre en œuvre une nouvelle organisation pour les garderies au sein de nos écoles.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF