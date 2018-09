5 questions à Marc Elsen, tête de liste Cdh à Verviers

Comment enrayer la paupérisation du centre-ville? Comment y recréer de l’activité commerciale et économique ? Comment éviter l’exode des commerces vers d’autres lieux comme Heusy où le pouvoir d’achat est plus important ?

Marc Elsen : Par l’action du CPAS -insertion socio-professionnelle-, en partenariat avec le public (FOREM, …) et l’associatif ; le développement socio-économique, culturel et du cadre de vie (convivialité, propreté, sécurité) au centre-ville ; et un état d’esprit positif. Comment ? Développer l’information (plate-forme accessible à tous/site Ville) et les formations pour " coller à l’emploi ", et une cellule ville-créateurs d’emploi-organes publics et associatifs de la formation-UCM. Créer une cellule d’accueil investisseurs. Créer un village jeunes entreprises à côté du centre commercial en partenariat avec les propriétaires d’espaces commerciaux et les commerces existants, pour start-up, magasins éphémères, créateurs (artistes et artisans), espaces de co-working (récent décret sur les baux de courte durée). Développer l’Agence Immobilière Sociale. Définir et faire respecter un cadre de valeurs communes (sensibilisation par les écoles/présence policière), créer une police verviétoise de l’environnement. Avec le développement de la mobilité douce, créer ainsi une nouvelle façon de vivre et de travailler en ville.

Comment éviter les conflits de personnes, quelle majorité pour éviter de nouvelles années de blocage complet ?

ME : Le mode de fonctionnement politique est trop lié aux combats entre personnalités. Il renforce le sentiment " qu’on fait de la politique pour soi ", avant de travailler pour la population. La responsabilité incombe d’abord aux formations politiques elles-mêmes. Le meilleur remède est de se concentrer sur le projet de développement de la Ville, de se rassembler autour de sa concrétisation et de sortir du giron politique. Deux propositions : signer une charte de la participation avec l’ensemble des formations politiques autour des grands dossiers de développement et créer des groupes de travail semestriels avec les chefs de groupes autour du bourgmestre et du 1er échevin ; renforcer les collaborations public-privé - économique comme associatif – et mieux valoriser les ressources de la société civile (échevinat de la démocratie participative, conseil citoyen et cercles de qualité regroupant services communaux, acteurs du terrain social, économique, environnemental et mandataires politiques). La future majorité devra travailler sur ses deux axes et développer un mode managérial moderne et plus ouvert.

Les promoteurs immobiliers font-ils la pluie et le beau temps à Verviers ? (City Mall et d’autres – projet lotissement près des Faweux, au Cossard, à Mangombroux)

ME : Pas du tout, mais pour développer notre ville, les partenariats public-privé sont indispensables car les moyens publics ne suffiront pas. Certes, nous devons les accueillir au mieux voire les stimuler. Un élément de notre projeth: la création d’une cellule d’aide au développement pour les créateurs verviétois et la valorisation des succès. Et ce ne sont pas toujours les grands promoteurs qui sont les plus créatifs et se soucient le plus de contribuer au développement harmonieux de notre ville. Mais le premier devoir des élus est de garantir l’intérêt général, le développement positif de notre ville équilibré entre le centre et les villages, et l’intérêt et de la qualité de la vie des Verviétois. Nous devons tous porter cette volonté de " faire gagner Verviers ", certes notre environnement proche, mais pas seulement. Pour avoir une vision globale, nous devrons mettre en place le nouveau schéma de développement communal, repenser certaines règles urbanistiques et renforcer la concertation avant qu’un projet soit lancé.

Quelles seraient vos grandes priorités en matière culturelle ?

ME : Rénover le Grand Théâtre et créer un pôle muséal moderne autour du projet de Biolley. Développer les relations entre nos pôles culturels et éducatifs : Conservatoire, Académie, Centre Culturel, Bibliomédiathèque, Harmonie, Ecoles, Galeries/Espaces artistiques, Associations. Aux élus de créer les conditions pour favoriser toutes ces créativités, plutôt que faire à la place de. Le projeth c’est aussi valoriser la diversité des modes d’expression et des regards, créer une agora au cœur de la ville près du Grand Bazar, espace d’échange, rencontre, expositions, fêtes, festivals, produits régionaux. A investir par les créateurs, artistes et artisans, de toutes sensibilités et cultures. La culture, c’est aussi le patrimoine et le tourisme. La Vesdrienne, circuit cyclo-pédestre le long de la rivière, sera un vrai moteur de développement et de lien aux animations et infrastructures de la culture et du patrimoine du centre-ville et des villages. Enfin, Verviers mérite une grande salle pour concerts et spectacles (au futur hall sportif) et un agenda coordonné de toutes les activités (application mobile).

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

ME : Le projeth implique un management public beaucoup plus participatif. Je commencerais par réunir le comité de direction et tout le personnel et je demanderais à la présidence du CPAS d’en faire autant, afin d’en expliquer les objectifs et enjeux et susciter une adhésion maximale. Nous ne réussirons pas sans eux. Je demanderais un calendrier précis et coordonné des travaux à mener dans les 6 ans, qui sera communiqué à la population. A commencer par le centre commercial. A ce propos, je réunirais rapidement la cellule commercialisation (UCM, promoteur, formations politiques) et la cellule emploi (Ville, CPAS, promoteur, organismes publics et privés de formation et d’insertion) afin de mettre en adéquation maximale les formations des Verviétois et les futures opportunités d’emploi. Pour le Grand Théâtre, je réunirais la Fondation d’Utilité Publique afin de stimuler la participation financière privée. Tout ceci sera prioritaire dans la Déclaration de Politique Communale qui fixera les objectifs et moyens de la majorité et sera présentée début 2019 au Conseil communal puis à la population.