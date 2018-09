5 questions à Lucien Locht, tête de liste @ctions, à Plombières

Va-t-on poursuivre les augmentations de taxes pour mener à bien les projets ? (l'ipp passé de 6 à 7, hausse aussi du précompte immobilier)



Lucien Locht : Le programme du mouvement citoyen pluraliste @ctions prévoit que nous souhaitons non seulement financer tout nouveau service ou infrastructure sans compromettre la stabilité financière à moyen et long terme mais également conserver une fiscalité modérée dans notre commune. Cela implique nécessairement de ne pas toucher aux taux de ces deux taxes additionnelles tels que nous les connaissons aujourd’hui et qui ont été augmentées de manière significative, surtout au niveau de l’IPP, par la majorité actuelle en 2014. Par contre, nous envisageons de diminuer le taux de la taxe sur la délivrance des cartes d’identité et de supprimer les taxes dont les coûts de recensement et de perception sont quasi identiques à leur rendement.



​​​​​​Comment concilier développement de la vie dans les nombreux villages (salles de village, écoles, lieux de convivialité) et bonne gestion (chacun sa maison de village, sa place réaménagée etc)



LL : La participation citoyenne, moteur de notre plan d’@ctions, est le meilleur levier pour concilier ce développement et la bonne gestion. Chaque village doit se concerter et être concerté autour des projets qui les concernent. La première règle, c’est la qualité du vivre ensemble. Il ne faut surtout pas imposer dans un village ce qui a été réussi dans un autre, étant donné que les situations peuvent différer d’un coin à l’autre de la Commune. Les investissements doivent être faits en veillant à un bon équilibre au niveau des investissements réalisés dans chaque village, le tout, sans mettre en péril les finances communales.

Comment envisagez-vous de développer le tourisme dans la commune ?



LL : Notre objectif est le développement d’un tourisme doux basé sur le patrimoine naturel et culturel ainsi qu’un tourisme intégré à la vie locale porté lui aussi par de nombreuses initiatives comme les nombreuses créations d’hébergements touristiques. Le financement des investissements décrits dans notre programme et trop nombreux pour être cités ici seront co-financés via des subsides à solliciter au niveau wallon, FWB ou européen, afin d’épargner au mieux les finances communales (quelques exemples concrets : favoriser le vélotourisme et assurer la promotion du réseau en cours de finalisation, aménagement du tronçon du RAVeL Plombières - Trois Bornes , aménager des balades "coup de cœur", faire aboutir le projet de balisage "points-nœuds pédestres"…).

Nous serons également attentifs aux appels à projet et opportunités diverses en partenariat avec l’ADL qui, en moins de 20 ans, a été chercher près de 11 millions € de subsides divers pour notre région.



Comptez-vous développer la participation citoyenne et si oui, de quelle façon ?

LL : Le fil conducteur de notre programme est le développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. La participation citoyenne est un outil indispensable à ce développement. Pour notre mouvement, l’essentiel n’est pas ce que l’on va faire, mais comment on va le faire ce qui définit notre ADN. En voici quelques exemples : proposer des débats ouverts au conseil communal, avec éventuellement la participation d’associations ou d’experts, maintenir et renforcer les outils existants de participation au sein de la commune. Néanmoins, nous avons besoin d’un nouveau modèle de concertation entre élus, le personnel et la population et avons l’intention d’établir une concertation avec les jeunes et/ou les mouvements de jeunesse.

Mais le plus important, c’est de respecter le travail effectué par ces commissions/comités, sans quoi il n’y a pas de participation citoyenne réelle.



Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?



LL : Il ne faut pas nécessairement être technicien pour devenir un homme politique. Par contre, celui-ci doit toujours s’appuyer sur les techniciens pour non seulement être bien informé, mais surtout pour prendre les bonnes décisions en connaissance de cause : le personnel, c’est la mémoire de la Commune. Il me parait dès lors évident de rencontrer avant tout le personnel communal afin de construire avec lui une nouvelle manière de gérer la commune, c’est aussi cela faire de la politique autrement (l’essentiel n’est pas ce que l’on va faire, mais comment on va le faire). D’autre part, sans le personnel communal, il ne sera pas possible de réaliser le programme établi. Commencer par tisser des liens avec l’ensemble du personnel est une clé indispensable pour pouvoir présenter un bilan positif de notre action dans six ans.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par la RTBF et Vedia