5 questions à Laurent Janssens, tête de liste Osons Spa, à Spa

La traversée de Spa reste problématique. Quelles solutions prônez-vous ?

Laurent Janssens : Le plan de mobilité adopté par la majorité en 2017 est insuffisant pour réduire la pression automobile à Spa. Le parking et le nombre de véhicules transitant par la RN62 restent problématiques.

Osons Spa souhaite repenser la mobilité dans Spa par : la création et la mise en valeur de parkings de délestage en périphérie; la mise en place d’une navette éco-électrique permettant aux habitants et aux visiteurs extérieurs de se déplacer aisément et rapidement entre les différents lieux importants et attractifs de la ville; le développement de la mobilité douce : aménagement de pistes cyclables, liaison des différents piétonniers…; une étude sérieuse et complète de toutes les solutions alternatives à la RN62 pour la traversée du centre-ville; la mise en place d’un système de co-voiturage et/ou de véhicule partagé. Nous souhaitons retrouver une ville conviviale, cohérente avec le projet de reconnaissance UNESCO, qui préconise une diminution de la présence de l’automobile dans le centre.

Les projets immobiliers (immeubles à appartements ) se multiplient à Spa. Comment voyez-vous ce développement ? Quel cadre ou exigence souhaitez-vous lui apporter ?

LJ : Il est important d’aménager des logements décents afin d’attirer de jeunes ménages à Spa, dont la population est vieillissante. Les nouveaux projets sont les bienvenus mais la rénovation du bâti existant est également importante (étages de commerce, logements insalubres…). Ces projets doivent rester accessibles financièrement, pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite, respecter le paysage urbanistique et répondre aux défis environnementaux que nous rencontrons. Il est également indispensable de préserver le cadre naturel exceptionnel qui nous entoure. Il ne peut dès lors être question d’accepter des projets susceptibles de l’abîmer. La construction de nouveaux logements, oui, mais pas à n’importe quel prix.

Quel avenir et à quelle échéance pour l’ancien bâtiment du Cpas ?

LJ : Plus le projet de déménagement du CPAS vers l’Hôtel de ville actuel avance, moins nous en voyons l’intérêt. Nous pensons que la spécificité et les exigences des missions du CPAS imposent qu’il puisse rester là où il se trouve aujourd’hui. En effet, son implantation actuelle garantit un accueil de qualité de bénéficiaires, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles est soumis le CPAS. Nous craignons que cela ne puisse plus être le cas dans la future implantation imaginée par l’actuelle majorité. Il est néanmoins vrai qu’une importante partie des bâtiments entourant le CPAS reste vide et doit être réaffectée. De nombreuses projets peuvent être mis en place : accueil d’une auberge de jeunesse ; aménagement d’une salle de fête communale ; logements sociaux ;… En tout état de cause, nous souhaitons qu’ils soient élaborés dans l’intérêt de tous les Spadois et ne voulons pas d’une implantation commerciale supplémentaire.

Le taux de chômage à Spa est supérieur à la moyenne provinciale. Quelles solutions préconisez-vous pour dynamiser l’emploi ?

LB : Nous sommes inquiets par rapport au taux de chômage à Spa 13.4 % supérieur à la moyenne régionale de 11.7 %. Mais un indicateur nous préoccupe encore plus, c’est le taux de chômage de longue durée supérieur à 2 ans qui montre pour notre commune n’arrive pas à trouver des solutions pour diminuer ce type de chômage structurel bien ancré et qui a pour conséquence que notre ville se classe seulement à la 36 ème place au niveau des revenus moyens sur les 262 communes avec 1.500 € de revenus par an en moins que la moyenne régionale.

Nos solutions pour améliorer l’emploi : prime de réinsertion pour inciter à une reprise du travail; améliorer les synergies entre les différents acteurs et en premières lignes (CPAS, Maison de l’emploi, partenaires privés, organisme de formations…); améliorer la mobilité et partager les modes de transports vers les zonings; se rapprocher des organismes germanophones qui n’arrivent pas à trouver des travailleurs (Eupen et St Vith…); aide à la création de start-up, laboratoires des nouvelles technologies, espaces de travail partagés, crea-shop…; mise en adéquation des formations locales pour des métiers en pénuries (cuisinier Horeca, serveurs …)

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

LJ : Mise en place d’une navette écologique et accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite) qui relie le centre-ville, les villages voisins, les quartiers sur les extérieurs, le centre sportif, les hôtels, l’aérodrome, les musées, l’administration communale, la police, les parkings, la gare