5 questions à Julie Beckers, tête de liste Vivre Pepinster, à Pepinster

L'agressivité et les joutes de bacs à sable, c'est indispensable dans une campagne électorale ?

Julie Beckers : Une campagne électorale, c'est toujours un moment particulier durant lequel les opposants politiques souhaitent se démarquer l'un de l'autre. A Pepinster, nous n’échappons pas à cette règle. Notre groupe politique ne souhaite apporter au débat aucune agressivité mais veut simplement informer les citoyens de notre philosophie et de nos projets. Nous voulons instaurer et systematiser le recours à des commissions consultatives, qu’elles soient des jeunes, des commerçants, des associations et du sport, … . Nous souhaitons, pour des projets d’envergure consulter réellement le citoyen et tenir compte des opinions émises. Nous souhaitons une autre forme de gestion, avec des projets et des idées à long terme, avec une vision d’avenir. Nous instaurerons des budget participatifs afin d’inclure encore avantage le citoyen dans la gestion communale. Depuis un an, nous construisons un projet de société global, positif et volontaire, issu de nombreuses rencontres avec nos voisins, nos concitoyens pour développer notre commune.

Comment réguler et surtout sécuriser le trafic lourd au centre-ville ?

JB : Nous le répétons depuis de très nombreuses années: il faut éradiquer le trafic de transit entre les autoroutes E25 et E40 qui passe par le centre de la commune. A de nombreuses reprises, les conseillers de l’opposition, toutes tendances confondues, ont dépose une dizaine de points relatifs au transit des points lourds. Aucun n’a été suivi d’effet, bien que certains aient été approuvés par la majorité sortante. Mais voici quelques jours nous apprenons par la presse serait interdit dans le courant du 1er semestre 2019. Si nous ne pouvons évidemment que nous réjouir d'une telle décision prises par la Région wallonne, nous nous étonnons toutefois de cette annonce soudaine, la veille des élections alors même que le bourgmestre a qualifié toutes les propositions d'interdiction émanant des conseillers de l'opposition de fariboles (sic!) , négligence, et protectionnisme contraire aux intérêts de nos entreprises. Nous sommes ravis que le bourgmestre se soit rangé à notre opinion et nous confirmons notre engagement à interdire le transit de marchandises à Pepinster.

Comment apporter de l'attractivité au centre de Pepinster ? Outre L'Espace Pepin, ne manque-t-il pas d'un véritable centre vivant pour la commune ?

LB : L'espace Pepin peut-il être qualifié de centre vivant pour la commune ? Poser la question, c'est y répondre … Recréer de la convivialité passera nécessairement par une implication directe des Pepins. Notre projet prévoit, outre la renovation de la place Piqueray en réelle concertation avec les riverains, la prise en compte des aspects esthétique et pratique, d’une vraie analyse de la situation du commerce à Pepinster et d’un plan de mobilité communal. De plus, nous nous refusons à entreprendre ces travaux tant que nous ne connaissons pas le devenir du bâtiment de l’athénée de Pepinster. La mise en place d'une Agence de Développement local permettra également de mieux conseiller les commerçants, de les aider à realiser leurs études de marché, à coordonner leurs activités entre commerçants et avec les différentes associations de la commune. Notre projet prévoit également des ameliorations de la gestion du stationnement, afin de limiter au maximum les voitures tampons dans l'hyper centre.

Une sortie de la Zone de Police Vesdre permettrait-il de se rapprocher plus du citoyen ?

LB : Quitter la zone Vesdre signifierait un allongement important des temps d'intervention. Hormis Soiron, tous les villages et quartiers de la commune seraient atteints avec, dans certains cas, 13 minutes en plus. Le nombre d'agents de police affectés à une maison de police au sein de la zone Herve est en moyenne de 3 agents équivalent temps plein. Actuellement, notre maison de police fonctionne avec 5 agents. Depuis l'installation du nouveau chef de corps, de réels efforts sont fournis par la zone afin de maximaliser le sentiment de sécurité des habitants de Pepinster. La volonté affirmée du bourgmestre de diminuer la dotation à la zone ne peut avoir que pour conséquence de limiter les moyens financiers octroyés aux policiers pour des prestations, du materiel, des formations, de l'équipement ou encore des véhicules. Tout cela pour un gain de 22,5 €/habitants ! Selon nous, la sécurité de nos concitoyens plus que cela. Les habitants de notre commune méritent plus que ce du bourgmestre de Pepinster à l'encontre de ses collègues du college de Police de la zone Vesdre.

La paupérisation de la population, le taux de chômage, l'image vétuste de la N61 le long de la Vesdre, etc. Comment améliorer cette image négative de Pepinster ?

JB : La paupérisation des quartiers en bordure de la nationale 61 est un constat identique à plusieurs communes. Trooz, Verviers et Limbourg connaissent une situation similaire à la nôtre. Partant de ce constat, il nous semble illusoire de penser qu'une commune seule peut changer la donne. Durant ces dernières années, Liège Europe Métrople, une association paraprovinciale, a étudié la situation socio-économique de l'ensemble des communes de la province. Il en ressort des axes prioritaires que doivent suivre les responsables politiques. L'une des priorités pour Pepinster est d'enfin reconvertir le site Texter, toujours en friche actuellement, en un pôle d'activités économiques. Les grandes lignes de ce cette rehabilitation indiquent que notre commune devra y privilégier l’installation de petites et moyennes entreprises artisanales génératrices d’emplois. La reconversion de ce site est complémentaire à la rénovation du bâti, qui passera par des politiques volontaristes, qui seront insufflées par le majorité en place à Pepinster. C’est évidemment l’un de nos chevaux de bataille.