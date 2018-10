5 questions à Jonathan Chanteux, tête de liste Limbourg Demain à Limbourg

Des listes " citoyennes ", c'est possible, vraiment, ou de la poudre aux yeux des électeurs ?

Jonathan Chanteux : Je pense que cela est possible. Tout dépend évidemment des motivations des candidats sur ces listes et de leurs réels apports. Il faut cependant distinguer les listes qui changent de noms à 2-3 mois des élections dans un objectif purement stratégique de celles qui ont pris la décision bien auparavant dans un réel souci d’une réflexion poussée sur l’ouverture. Limbourg Demain fait clairement partie de cette seconde catégorie avec moins de 30% de candidats politiquement étiquetés.

Ces élections, c'est un combat de coqs en perspective ?

JC : Non, du moins pas pour Limbourg Demain qui s'est toujours bien gardé d'entrer dans les conflits ayant amenés les leaders de Changeons-Ensemble et du PS s'entre-déchirer au cours des 6 dernières années. Pour nous, c'est, Limbourg et le travail avant tout.

Avec qui une alliance est-elle possible (ou pas) après le 14 octobre ?

JC :Aucune exclusive pour le groupe Limbourg-Demain. Place tout d’abord au choix de l’électeur. Ensuite, au-delà même des couleurs, si Limbourg-Demain est amené à la table des négociations, il faudra voir avec qui, il sera possible de composer la meilleure équipe en termes de compétences pour Limbourg.

Qu’attendez-vous de la Place Léon d’Andrimont réaménagée ?

JC : Une première étape pour relancer socio-économiquement la Ville de Limbourg. Ce sera également un espace de rencontres qui devra impérativement rester accessible à tous les limbourgeoises et limbourgeoise. Pour cela il faudra y instaurer un climat de sécurité et convivial.

Les cumuls des mandats et fonctions, compatibles avec un poste à responsabilité dans une commune comme Limbourg ?

JC : J’ai 29 ans, échevin depuis 23 ans. Je suis également Directeur financier du CPAS de Verviers( 2ème employeur de l’Arrondissement de Verviers, où nous gérons entres autres des maisons d’enfants et de très importantes Maisons de repos). Il s’agit là de mon métier. J’ai donc la chance de pouvoir bénéficier de mes connaissances/expériences professionnelles dans mes fonctions politiques. Ce que je considère comme un atout majeur.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBf