5 questions à Jean-Paul Bastin, tête de liste de Alternative, à Malmedy

Quand et comment va-t-on enfin régler les problèmes insolubles de mobilité et d'accessibilité ?

Jean-Paul Bastin : La mobilité on y travaille au quotidien et ce depuis de nombreuses années : Sur une seule législature, beaucoup de réalisations ont eu lieu : liaison Malmedy-Bévercé, traversée de Géromont, rond-point de Baugnez et Ubac, liaison G’doumont-Walk,...

a.Le premier goulot d’étranglement a sauté. Le rond-point Ubac (Colruyt) est désormais à double flux.

b. La rue des Arsilliers est en travaux depuis fin mai. Cela a créé des embarras de circulation en juin … mais c’est temporaire et pour la bonne cause.

c. Troisièmement, le prochain dossier c’est l’aménagement de l’Avenue du Pont de Warche avec un rond-point.

Par ailleurs, il faut continuer à équiper le centre-ville d’infrastructures à mobilité douce. On a réalisé la passerelle Robert Counson sur la Warche avec des trottoirs qu’une nouvelle passerelle mobilité douce près de la piscine. Du hall omnisports à Bévercé, le tout est désormais joignable en mobilité douce.

On a équipé la ville de racks à vélo et demain il faudra encore rajouter des stations de chargement électrique, améliorer les trottoirs. Notre objectif est de créer la ville de demain. 10% de véhicules en moins = 40% de bouchons en moins. Notre ambition est de créer un parking de grande capacité au centre-ville ainsi qu’une signalétique dynamique indiquant les parkings et le nombre de places disponibles. Enfin, nous souhaitons :promouvoir une ligne de bus express Saint-Vith – Malmedy – Verviers – Liège ; développer un système de covoiturage de proximité sécurisé.

L'insécurité et les incivilités augmentent au centre-ville, comment y remédier ?

JPB : C’est faux ! On est passé de 53 cambriolages par an en 2012 à 35 en 2017 soit -34%. Dans les commerces, on a déploré 5 cambriolages en 2017 là où on en répertoriait une moyenne de 12,7 sur la période 2012-2014 (source : zone de police de Stavelot-Malmedy). On a instauré un Plan Local de Prévention (PLP) spécial commerces et l’application systématique d’une sanction administrative communale de 350 €. Les incivilités, elles, sont plus difficilement objectivables. Elles sont surtout de nature environnementale avec des déchets qui ne sont pas toujours jetés dans les poubelles. L’été, particulièrement chaud et ensoleillé, a entrainé une fréquentation en hausse et durant des heures parfois tardives des parcs et des places ce qui a accru le phénomène mais aussi bien la police et les agents constatateurs sont aux aguets. C’est également une politique à long terme avec une conscientisation dès l’école primaire, des opérations communes et rivières propres en collaboration avec les différents acteurs. Une attention particulière du parc des Tanneries a lieu avec les services de police. Enfin les problèmes de personnes créant des troubles de l’ordre public à répétition ont été traité avec humanité et fermeté. La police est passée de 73 à 77 policiers sur la législature et nous faisons appel régulièrement à des brigades montées. Nous avons un maitre-chien et son chien, une nouvelle brigade de policiers patrouillant en civil, ainsi qu’une nouvelle brigade équipée de motos.

Concernant les tapages nocturnes qu’ils soient en gites ou ailleurs, il y a une attention particulière qui y est faite notamment par l’application d’amendes. Enfin, nous proposons, en collaboration avec la Zone de Police d’améliorer le fonctionnement des caméras et d’étudier l’installation de caméras ANPR (scanning automatique des immatriculations).

Les villages se disent délaissés. Quelles actions sont envisagées ?

JPB : Ils ne le sont pas. Nouvelles écoles fondamentales à Burnenville, Pont, Ligneuville, nouveaux locaux de la jeunesse à Pont et Ligneuville, les réfections des routes sont essentiellement concentrées dans les villages, création d’un PCDR avec trois projets dans le premier " lot " qui sont exclusivement axés sur les villages :

Création des effets de porte et sécurisation des villages

Liaison RAVEL avec les villages de MeizBurnenville

Aménager les abords de la salle de Bellevaux

Pour demain, c’est continuer la réfection des routes, c’est implanter plus de trottoirs dans les villages, c’est équiper le réseau routier de plus d’éléments de sécurité, c’est développer les écoles. Parmi les 11 écoles communales, 9 sont situées dans un village ! C’est veiller à l’entretien et la modernisation des salles de village, des plaines de jeux, du réseau de promenades, …

Vers une majorité absolue, seul, ou alors une alliance est-elle possible ? Avec qui ? Ou sans qui ?

JPB : Je pense qu’il faut être humble dans ses propos avant les élections. D’abord les citoyens votent et en fonction du verdict des urnes, on voit ce qui est possible de faire. On fait des majorités en fonction des résultats, et non l’inverse !

Par essence un groupe politique important est candidat à la majorité pour pouvoir appliquer son programme. Si par contre nous n’obtenions pas la majorité absolue ou si celle-ci était juste, nous regarderions pour pouvoir constituer une majorité solide avec un ou des partenaires loyaux. Il y a une question de responsabilité dans un système proportionnel telle que le nôtre.

Les cumuls des mandats, fonctions et candidatures, est-ce compatible avec de telles charges à la tête de la commune ?

JPB : Chez Alternative, tous les mandataires ont assumé leur fonction respective avec la disponibilité nécessaire que ce soit au Conseil ou au Collège.

De même quand on est Bourgmestre on devient membre du Collège et du Conseil de la Zone de police ainsi que de la Zone de secours. En tant que Bourgmestre, on se doit aussi d’être le premier défenseur de sa commune notamment à la Zone de police ou de secours. En tant que mandataire politique, on doit fixer le cap à l’administration, identifier les appels à projets qui doivent être sélectionnés. Ensuite il faut se rendre à Liège, Namur, Bruxelles, dans les administrations, les cabinets ministériels, … pour sensibiliser, plaider les dossiers relatifs à sa commune. Le mandat de Bourgmestre ou d’Echevin nécessite de libérer beaucoup de temps dans sa vie professionnelle et sa vie politique pour pouvoir assumer correctement et proactivement ses responsabilités communales. C’est ce que nous avons fait et ce que nous ferons.

Cumul de mandats :

A l’initiative du Bourgmestre, tous les mandats communaux directs et indirects ont été publiés sur le site internet de la commune avec les rémunérations y afférentes. Il est important d’être transparent vis-à-vis du citoyen.

Cumul de candidatures aux élections provinciales et communales.

Les élections ayant lieu le même jour, il nous semble plus sain, plus clair, plus lisible de se présenter à un seul scrutin et ce, d’autant plus qu’un mandat exécutif provincial est incompatible avec un mandat communal.

Au-delà des promesses électorales de chacun, il y a des actes qui ont été posés !