5 questions à Jean-Marc Charpentier, tête de liste de Changeons Ensemble, à Limbourg

Des listes " citoyennes ", c’est possible, vraiment, ou de la poudre aux yeux des électeurs ?

Jean-Marc Charpentier : Dans l’absolu oui mais avec quelques réserves. Je pense que l’expérience d’anciens élus n’est pas négligeable, notamment pour la connaissance des dossiers en cours. Notre formule me plait bien, 7 conseillers sortants entourés de 10 nouveaux candidats qui nous apportent leur vision citoyenne. Depuis 6 ans, notre groupe se compose de candidats Cdh et Ecolo, entourés de candidats d'ouverture. Ceux-ci peuvent s'exprimer sans devoir rendre des comptes à un seul parti.

Ces élections, c’est un combat de coqs en perspective ?

JMC : Pour ma part, je ne pense pas. Par contre, la bourgmestre sortante se met très en avant en profitant de la visibilité qu’un tel poste peut apporter. J’ai l’impression que c’est elle seule qui porte la liste. Du côté de Changeons Ensemble, il s’agit vraiment d’une équipe de candidats très motivés profitant de l’expérience des anciens (c’est notre liste qui en compte le plus) et de l’apport des nouveaux candidats. Bien entendu, en étant tête de liste, c’est moi qui vais être mis en avant et porter nos idées. Je préfère parler de confrontation de programme plutôt que de personnes.

Avec qui une alliance est-elle possible (ou pas) après le 14 octobre?

JMC : De notre part, il n’y a pas d’alliance impossible. Si les résultats du 14 octobre sont similaires à ceux d’il y a 6 ans, la "petite liste " joue souvent le rôle d’arbitre. Si un rapprochement était envisagé avec La Limbourgeoise, il faudrait vraiment que Valérie Dejardin mette son égo de côté et décide de travailler en équipe. Laissons voter les habitants de Limbourg et ensuite nous pourrons envisager de constituer une majorité. Nous avons 2 points essentiels de notre programme qui seront incontournables : la participation citoyenne aux projets et réalisations doit être renforcée ainsi que le soutien aux commerçants et indépendants de la commune.

Qu’attendez-vous de la place Léon d’Andrimont réaménagée ?

JMC : Nous attendons vraiment qu’elle serve de redynamisation du centre de Dolhain. En effet, elle a été délaissée durant de nombreuses années allant même jusqu’à la transformer en parking…. Nous espérons qu’elle va attirer de nouveaux commerces et que les propriétaires des immeubles l’entourant vont y investir pour améliorer et embellir l’offre locative. Ne dit-on pas le beau attire le beau….. Cette dynamique est vraiment une priorité de notre programme et nous devons soutenir tout investissement allant dans ce sens. l’investissement est conséquent et ne peut pas rester sans suite, nous devons y veiller.

Les cumuls des mandats et fonctions, compatibles avec un poste à responsabilité dans une commune comme Limbourg ?

JMC : Pour moi, la fonction de bourgmestre demande une implication de tous les jours donc difficilement conciliable avec un autre mandat ou fonction. De plus, une communication transparente doit être la ligne de conduite. Ce qui s’est passé avec l’affaire Publifin, augmente encore le fossé entre le citoyen et le monde politique. Ce qui est inacceptable, c’est le fait de ne pas reconnaître son erreur et de minimiser ses conséquences. Beaucoup d’hommes ou de femmes politiques justifient le cumul par les relais qu’ils obtiennent au niveau des instances supérieures, mais pourtant les ministères et leurs cabinets sont disponibles pour les initiatives intéressantes. Pour exemple : Limbourg (majorité PS-MR) a obtenu +- 1 331 000 € de subsides de cabinets et ministres Cdh……

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF