5 questions à Jean-Luc Nix, tête de liste "Liste du Bourgmestre" à Welkenraedt

Le déficit du centre culturel: est-ce un problème pour la commune, comment y remédier? Le centre culturel et sa politique répondent-ils aux attentes de la population de la commune?

Jean-Luc Nix: Ce serait un problème si on ne pouvait pas l’expliquer, or ce n’est absolument pas le cas. Il y a une nouvelle directrice, une nouvelle dynamique et tout cela demande des investissements. Sans parler que les 30 ans de notre centre ont eux aussi nécessités des dépenses inhabituelles. Ceci étant, nous sommes loin du déficit de 300.000 € qu’avait provoqué l’organisation de "Vent de la liberté" en 1994… Ces investissements sont faits pour que notre centre réponde aux attentes de la population de Welkenraedt mais également des communes avoisinantes.

La circulation aux heures de pointe au centre du village et aux abords des écoles est régulièrement problématique. On pense à la rue de l'Eglise et à la place des Combattants. Considérez-vous que la situation est normale? Avez-vous une solution à proposer?

J-L N: La situation n’est en tous cas pas anormale vu la fréquentation des établissements scolaires avec 3000 élèves sur la commune, cela engendre effectivement un surplus de trafic aux entrées et sorties d’écoles. Avec les travaux de la rue de l’Eglise, nous avons dû procéder à certains aménagements comme le déplacement de l’arrêt de bus sur la Place vers la gare et cela s’est avéré positif. Nous souhaitons continuer à investir également dans les moyens de mobilités douces afin que les enfants puissent se rendre dans leurs écoles en toute sécurité sans emprunter la voiture. Cela dit, quand je vois que le thème majeur de cette campagne est la mobilité à Welkenraedt, c’est que l’on peut dire qu’il n’y a pas vraiment de gros soucis…

Sachant les multiples déchirements internes et ruptures d'accords politiques du passé, pourriez-vous vous allier à n'importe quel partenaire au soir des élections?

J-L N: Soyons clairs, je n’ai aucune exclusive même si il y a une personne avec qui j’aurais encore du mal à travailler… Nous partons au scrutin les mains libres et notre volonté est d’écouter le choix de l’électeur. Nous analyserons calmement ce choix au soir des élections et en fonction de ceux-ci nous prendrons une décision si nous avons la main pour négocier. Je me dois cependant de préciser que nous avons eu une très bonne collaboration avec notre partenaire cdH pendant 6 ans, que nous avons fait, je pense, un très bon boulot ensemble et c’est un élément dont nous tiendrons compte le 14 octobre.

Que faire des anciens terrains de football du C.S.? Est-ce à la commune de s'occuper de leur reconversion?

J-L N: Vu la situation centrale de ce site, sa superficie et ses possibilités de développement, la future majorité devra selon moi tout faire pour en devenir propriétaire. Pour la reconversion du site, il pourrait y avoir une partie cédée à l’école Saint-Joseph pour y aménager un hall de sport. On pourrait également repenser la mobilité en se servant du site pour créer un accès en contournement du centre et également y installer une infrastructure sportive accessible gratuitement à tous. Je n’ai par contre jamais parlé d’un stade d’athlétisme comme j’ai pu le lire même si une petite piste de course pourrait être aménagée en pourtour de l’infrastructure…

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale?

J-L N: Ma première mesure serait très simple, m’entourer de la meilleure équipe possible afin de transformer nos promesses préélectorales en réalisations au bénéfice de tous les habitants de Welkenraedt et Henri-Chapelle.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF