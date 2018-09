5 questions à Jean-Jacques Michiels, tête de liste Ecolo, à Dison

A quand la fin de l'austérité historique à Dison ?

Jean-Jacques Michiels : Historiquement, Dison a été dominé par le Parti Socialiste, nous aimerions voir cette domination basculer pour donner l'occasion à Ecolo de montrer aux habitants qu'il existe d'autres moyens de gérer notre ville, de donner un nouvel élan vert à notre Commune et de proposer des idées nouvelles pour améliorer le quotidien et l'environnement des citoyens. Certaines taxes ne sont-elles pas désuètes? Le moment de s'interroger est arrivé. Il est temps aussi de réconcilier la population avec la politique, c'est dans cette idée que nous nous inscrivons.

Quelle place doit revendiquer Dison parmi les autres villes de l’arrondissement et de la Province ?

JJM : Dison est une ville qui fait partie d'une agglomération, d'une province mais qui a ses spécificités propres. Nous avons la chance d'avoir des zones paysagères très différentes; l'appellation"Entre Ville et Campagne" est d'ailleurs significative. C'est pourquoi nous voulons préserver les zones vertes , leur donner une vocation sociale afin que notre commune reste un endroit où il fait bon vivre. Dison: ville fleurie, avec des projets de végétalisation. Les interactions avec nos villes voisines doivent exister pour mener une politique régionale cohérente et avec des interactions au travers des intercommunales, de la Police, des services de santé.

Chômage important, immigration, logements vétustes, etc. : des indices qui encouragent l'image négative ? Quelles solutions ?

JJM : Vous parlez de ces réfugiés qui fuient la guerre et les bombardements ? C’est notre devoir de les accueillir dignement, en attendant qu’ils puissent retourner chez eux en toute sécu­rité. Avant d’être des belges ou des réfugiés, on est tous des humains. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise pauvreté. Mettre les précarisés en concurrence, c’est refuser de voir où se trouvent les injustices. Évidemment qu’il faut aussi combattre la misère ici, c’est pour ça qu’il faut créer une société plus juste, plus égalitaire. Il faut pour cela des politiques de lutte contre la pauvreté efficaces et à long terme. Pas seulement des actions ponctuelles qui répondent à des ur­gences du moment.

Ce sera l'année des changements politiques ?

JJM : C'est de l'urne, en fonction des choix faits par les électeurs que sortira une majorité, ou une coalition. Peu importe où Ecolo se trouvera, nous continuerons de mener une politique constructive, en étant à l'écoute des besoins des gens et en faisant des propositions pour que demain soit meilleur. Nous avons choisi quatre grands axes qui sont la mobilité, l'environnement, l'éco-démocratie et la politique sociale. Oui, si nous pouvons faire passer certains de ces points, il y aura alors des changements politiques visibles et profitable pour Dison.

Vers un duel à deux aux élections ?

JJM : Pour que la démocratie soit une réalité, il serait bien que plusieurs listes se présentent, avec leur programme spécifique. Une comparaison des différents projets devrait alors se faire et celui qui apporte le plus à la Commune qu'il l'emporte. Cela demande un effort de lire et comparer les projets , donc de s'intéresser à la politique, mais c'est à ce prix que la démocratie vivra. Un duel à deux ? j'espère que non et je ne crois pas à cette éventualité.

