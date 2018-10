5 questions à Jean-François Chefneux, tête de liste Nouveau Verviers, à Verviers

De doter la ville d’un document de structuration, pour l’aider à se projeter à 12 ans : état des lieux (objectiver les forces et les faiblesses artistiques et culturelles du territoire communal, mais aussi les offres extérieures), identification des priorités qui permettront d’affirmer plus lisiblement notre politique culturelle ; identification de la manière dont notre politique culturelle pourra irriguer toutes les politiques publiques ; mise en place d’un " réseau de coopération " entre les acteurs culturels (effet " démultiplicateur ") et, enfin, utilisation la plus efficiente de l’argent public (toujours dans une logique d’effet " démultiplicateur "). Elaboré au sein d’Assises de la Culture, il associera les acteurs culturels, des spécialistes, des personnalités extérieures.