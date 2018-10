5 questions à Jean Emonts-Pohl, tête de liste Ensemble, à Welkenraedt

Le déficit du centre culturel : est ce un problème pour la commune, comment y remédier ? Le centre culturel et sa politique répondent-ils aux attentes de la population de la commune?

Jean Emonts-Pohl : Le déficit pour 2017 se chiffre quand même à +/- 60.000€ (si l'on tient compte de l'utilisation de la provision de 15.000€). Qui plus est, l'exercice 2018 laisse déjà apparaître un déficit de +/- 58.000€ à fin juillet! Si, actuellement, la trésorerie n'est pas encore en péril, il est évident qu'un nouveau déficit risquerait de la mettre à mal dans un avenir relativement proche. Afin d'y remédier, il est impératif de revoir la programmation (en 2017, un spectacle a affiché une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros!) et de l'adapter en fonction du budget disponible. Il appartient donc aux instances dirigeantes, spécialement au Conseil d'Administration (dont le Président n'est autre que l'Echevin de la Culture), d'être vigilantes quant au choix des spectacles et de veiller à respecter scrupuleusement le budget. En outre, le faible taux de fréquentation de certains spectacles semble indiquer que la programmation ne répond pas vraiment aux attentes de la population.

La circulation aux heures de pointe au centre du village et aux abords des écoles est régulièrement problématique. On pense à la rue de l'église et à la place des combattants. Considérez-vous que la situation est normale ? Avez-vous une solution à proposer ?

JEP : La mobilité constitue incontestablement un problème à Welkenraedt. Sans vouloir remettre en cause la nécessité de certains travaux, comme ceux réalisés actuellement rue de l'Eglise, le timing me paraît inapproprié. Pourquoi ne pas avoir débuté les travaux début juillet plutôt que début août? Les "congés du bâtiment" ne me semblent pas un obstacle insurmontable dans la mesure où creuser un trou rue de l'Eglise ne nécessitait pas des jours de travail. Cela étant, la situation au centre du village est critique même en l'absence de travaux. La circulation y est intense, les places de parking sont insuffisantes, la sécurité aux abords des écoles est souvent pointée du doigt. Pourquoi pas un "kiss & ride" (dépose-minute pour les parents) place des Combattants au début et à la fin des cours? Pourquoi ne pas inviter les bus qui déposent les élèves à s'arrêter plutôt place de la Gare, d'où les élèves de l'Ecole St Joseph pourraient facilement et en toute sécurité rejoindre leur établissement?

Sachant les multiples déchirements internes et ruptures d'accords politiques du passé, pourriez-vous vous allier à n'importe quel partenaire au soir des élections ?

JEP : Il est vrai que la déception était grande au soir des élections de 2012. Rien ne semblait s'opposer à une reconduction de la majorité sortante, d'autant qu'elle n'avait pas été désavouée par la population, les 2 listes décrochant au total 16 sièges (contre 15 en 2006). Jean-Luc Nix ayant "mangé sa parole", nous nous sommes retrouvés rejetés dans l'opposition. La pilule était amère et les relations tendues, spécialement entre l'ancien et le nouveau bourgmestre. Notre groupe a mené une politique d'opposition ferme et constructive, en relayant les demandes de nos concitoyens et leurs doléances par rapport à la gestion de la majorité. Aujourd'hui, notre liste d'ouverture, citoyenne et progressiste, composée de 11 personnes n'ayant jamais occupé de fonction politique, est prête à retrouver les bancs de la majorité, en privilégiant un (des) partenaire(s) partageant son programme, sans exclusive et en respectant la volonté des électeurs.

Que faire des anciens terrains de football du C.S. ? Est-ce à la commune de s'occuper de leur reconversion ?

JEP : Les anciens terrains de football du R.C.S.W. ont déjà fait l'objet, par le passé, d'un grand intérêt de la part de la Commune, l'objectif étant alors d'y aménager, en tant que propriétaire des lieux, des infrastructures sportives dignes de ce nom. La SNCB n'étant pas disposée à les vendre à des conditions acceptables, le projet a été abandonné au profit d'un nouveau stade communal à La Bruyère. Aujourd'hui, la Commune a la possibilité d'en faire l'acquisition à des conditions "intéressantes". Est-ce opportun? Oui, si l'on tient compte de la situation centrale de ces terrains. Pour en faire quoi? La majorité n'en sait rien! Elle a certes évoqué des pistes (stade d'athlétisme!!!) ... mais rien de concret. Alors, la charrue avant les boeufs? Un investissement de cette importance doit être mûrement réfléchi et, quelle que soit la destination finale de ces terrains, il faut avant tout que le projet soit d'intérêt général et qu'il profite à la communauté entière.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

JEP : "Si j'étais Président ..." chantait Gérard Lenorman! Et si j'étais Bourgmestre? Comme indiqué au point 2, la mobilité constitue un vrai problème à Welkenraedt. Un plan communal de mobilité actualisé, qui s'inscrit dans la durabilité, serait donc ma priorité.

Ma devise serait "Ecouter, Décider, Agir" : la participation citoyenne ne serait pas un vain mot, les décisions seraient prises en concertation avec tous les acteurs concernés et suivies rapidement d'actions, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas actuellement. La communication, gros point faible de l'actuelle majorité, serait intensifiée et adaptée à tous les citoyens. De par ma formation et mon expérience professionnelle, le développement économique et commercial de notre Commune constituerait également un des mes chevaux de bataille.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF