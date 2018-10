5 questions à Jean-Claude Dumont, tête de liste PS à Herve

Faut-il toucher à la fiscalité?

Jean-Claude Dumont: Si une saine fiscalité — je dis bien saine — est incontournable pour apporter à la population des services adéquats, force est de constater qu’à Herve, la majorité HDM a augmenté l’IPP de 0,8 % sous couvert d’une soi-disant situation financière désastreuse. Concrètement parlant, nous sommes passés d’un taux de 7,5 % à un taux de 8,3 %.

C’est purement et simplement faire fi de la parole donnée lors des précédentes élections, par le biais d’un bien bel aphorisme "Pas d’augmentation d’impôt" !

"Bien bel" relève bien sûr de l’ironie: les conseillers communaux de la législature précédente avaient accès aux pièces financières ad hoc.

HDM nous a donc volontairement et sciemment menti !

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer qu’en l’absence d’une "étude approfondie" des finances de la ville — étude promise mais jamais obtenue par la Directrice financière — il serait irréfléchi, pour notre part, de prendre position par rapport à la baisse d’impôts pour la législature à venir.

Il est hors de question pour nous de tomber dans le populisme libéral.

Ne manque-t-il pas un véritable centre de la vie culturelle et associative au cœur de Herve?

J-C D: Si la Ville dispose dans les faits d’une infrastructure culturelle importante et de qualité, elle mériterait en effet de se doter d’un vrai Centre Culturel. Celui-ci contribuerait à ’organisation d’événements divers et apporterait un réel soutien au monde associatif très présent à Herve; l’activité culturelle ne se cantonnerait plus, comme aujourd’hui, à servir de simple vitrine de parti.

Des caméras de surveillance, c’est un mal pour un bien?

J-C D: L’installation de caméras n’assure pas la sécurité et constitue un risque pour le respect de la vie privée. Herve n’est pas Chicago sur Meuse, le nombre de délits étant en baisse, il nous semble disproportionné d’investir plus de 600 000 € dans des caméras qui, de surcroît, sont fixes; cela n’aura qu’un seul effet: déplacer les actes d’incivilités. Pour nous, il est préférable de renforcer la police de proximité et les éducateurs de rue, favorisant ainsi plus largement la prévention sur le terrain.

Les antagonismes politiques sont historiques, ne faut-il pas un jour arrêter les querelles de bacs à sable?

J-C D: C’est le sens de l’action que nous voulons mener au sein du conseil communal en le rendant plus démocratique. Notre volonté est d’être une force de propositions et de chercher des solutions aux problèmes des citoyennes et des citoyens.

Le cumul des mandats et fonctions, bonne chose pour une commune?

J-C D: Le PS de Herve n’est, lui, pas concerné par la problématique épineuse du cumul des mandats...

Nous pensons toutefois qu’il est essentiel de distinguer ledit cumul de mandats à différentes fonctions et/ou niveaux de pouvoirs — qui n’obéissent pas à la même cohérence de proximité et sont donc dénués de sens — des mandats dits dérivés en lien avec le mandat communal.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF