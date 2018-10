5 questions à Jean-Claude Dumont, tête de liste PS à Herve

Faut-il toucher à la fiscalité ?

La fiscalité est nécessaire pour apporter des services à la population dans son ensemble. Une fiscalité juste met à contribution tous les revenus suivant un principe de globalisation et de progressivité. L’impôt indirect ou forfaitaire est le plus injuste.

Ne manque-il pas un véritable centre de la vie culturelle et associative au cœur de HERVE ?

Une ville comme Herve mériterait un centre culturel permettant l’organisation d’évènement divers et de qualité. Le monde associatif est important à Herve mais manque de soutien de la Ville pour assurer la cohésion sociale.

Des caméras de surveillance, c’est un mal pour un bien.

L’installation de caméras n’assure pas la sécurité et constitue un risque pour le respect de la vie privée. Il est préférable de renforcer la police de proximité et les éducateurs de rue pour amplifier le caractère préventif.

Les antagonismes politiques sont historiques, ne faut-il pas un jour arrêter les querelles de bacs à sable ?

C’est le sens de l’action que nous voulons mener au sein du conseil communal en le rendant plus démocratique. Notre volonté est d’être une force de propositions et de chercher des solutions aux problèmes des citoyennes et des citoyens.

Le cumul des mandats et fonctions, bonne chose pour une commune ?

Il faut faire une distinction des mandats dérivés en lien avec le mandat communal ce qui peut se justifier. Par contre, il faut limiter le cumul à différentes fonctions ou différents niveaux de pouvoirs.