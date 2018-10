5 questions à Jacques Piron, tête de liste Aubel Citoyen, à Aubel

Peut-on considérer qu’Aubel est une commune riche ?

Jacques Piron : " On n’est riche que de ses amis ". Et c’est cette richesse là que nous voulons pour Aubel en étant " Proche des citoyens ". " Proche de vous " rappelle que notre rôle est de concilier les besoins individuels et les contraintes d'une vie collective. Vivre ensemble, c'est apprendre à partager des valeurs communes, des biens communs tout en veillant à préserver les ressources pour les générations qui nous suivent. La Commune, c’est notre première ligne pour créer de l’avenir et ouvrir des perspectives nouvelles pour les jeunes, les familles, les aînés, pour tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui ont besoin d’être soutenus. Nous nous sommes basés sur 3 axes fondateurs à savoir : Le " Pays d’Aubel ", un pays spécifique avec ses produits naturels, ses commerces, son tourisme, sa nature, sa " campagne qui pétille ". Une Commune innovante : Aménagement du centre, mobilité, technologie, écologie, qualité de vie… 21 idées nouvelles à découvrir dans notre programme. Une Commune pour Tous, Proche du Citoyen aubelois avec plus de démocratie, de transparence, de communication, de solidarité.

Comment adapter l'offre de logements pour accueillir de nouveaux arrivants ?

JP : L es jeunes sont l’avenir d’Aubel, nous ne devons pas les en exclure par des logements trop chers ! Gardons notre jeunesse dans notre commune par la mise en place d’une réelle politique d’accessibilité au logement, par exemple par l’instauration d’une " prime au logement ", par le soutien au projet " la Driesch 2 " ou par le développement de projets novateurs permettant l’accès pour tous au logement (Ancien Bailou – logement kangourou). Favorisons des logements " tremplin ", loués à tarifs préférentiels afin de faciliter l’épargne puis l’achat d’un logement à Aubel. Dans le même ordre d’idées, d’importants hectares sont disponibles, établissons un cadastre des terrains encore à bâtir et définissons une politique proactive avec leurs propriétaires. Ces logements permettront ainsi aux jeunes de rester à Aubel ou de venir s'y installer et y fonder une famille avec en corollaire le développement de nos écoles et des commerces de proximité.

Considérez-vous la Place Albert 1er comme le centre de la commune ? Comment la rendre plus attractive encore ?

JP : Il convient, dès la nouvelle législature, de s’entourer de professionnels afin de définir une ligne urbanistique claire, transparente et ouverte sur l’avenir dans le respect du " Pays d’Aubel ". Sur les 3.600 m² de terrain de l’ancien poste de police d’Aubel se dessine un projet d’aménagement de l’espace situé en zone communautaire. Notre objectif est d’y développer un espace regroupant activités et logements - un chaînon manquant entre le centre du village, le centre culturel et les infrastructures sportives - défi à relever dans les prochains mois. Nous nous engageons à consulter la population concernant ce projet alors que la majorité a déjà lancé un appel à intérêt le 25 juin dernier. Pour préserver cet environnement, pensons aussi aux autres places de la commune et encourageons une meilleure gestion des déchets, le développement des voies vertes, la promotion du vélo électrique, de l’écologie participative.

Comment rester un pôle économique en développement ?

JP : Privilégions les commerces de proximité, développons les zonings et parcs d’activités à l’extérieur du village, donnons la priorité aux entrepreneurs locaux, sans oublier nos éleveurs, producteurs et agriculteurs pour lesquels nous souhaitons encourager la vente en circuits courts, les braderies et évènements locaux. Encourageons la constitution de coopératives de producteurs locaux et le coworking pour partager des lieux mais aussi des idées. Le coworking permet en effet aux travailleurs de sortir de leur isolement, de s’ouvrir à de nouvelles opportunités commerciales, voire de monter des projets collaboratifs grâce à la combinaison des compétences de chacun. Favorisons l’accueil de nouveaux ou de futurs entrepreneurs en mettant en place un guichet d’information et un point start-up au centre de la commune.

JP : Les élections sont-elles un duel de fortes têtes ?

Aux Citoyens d’apprécier ; ou aux journalistes :-) Plus qu’un duel, c’est avant tout :

un travail mis en place depuis de longues années

une équipe solidaire et respectueuse

un projet basé sur 3 axes fondateurs, 7 thèmes essentiels et 21 idées nouvelles. Surtout des hommes et des femmes d’AUBEL CITOYEN, chacun technicien compétent des chiffres, du droit, des travaux, de l’entreprise comme du monde enseignant, associatif et agricole. Avec le souci permanent de l’amélioration de la qualité de vie du citoyen et de son environnement. Pour un Pays d’Aubel ambitieux, une commune innovante et proche de tous.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF